Milan, Fonseca: "A Verona vittoria meritata, positivo non aver subito gol. Leao? Credo nulla di grave”

Milano, 21 dicembre 2024 – Da fatale Verona diventa balsamica per il Milan (contestato dai tifosi rossoneri sugli spalti al pari della proprietà) che, dopo il ko con l’Atalanta e il pari con il Genoa, ritrova la via del successo piegando 1-0, l’Hellas. La brillantezza e il bel gioco sono ancora decisamente lontani ma gli uomini di Fonseca – arrivati al Bentegodi senza otto uomini e costretti a fare i conti nel corso del primo tempo con l’infortunio muscolare occorso a Rafa Leao – sono comunque riusciti a raddrizzare una gara che soprattutto nei 45' iniziali hanno giocato sotto ritmo: ben poche le emozioni nella prima metà di gioco, in cui – come detto – i rossoneri sono apparsi piuttosto compassati e poco incisivi in fase offensiva. L’Hellas non ha però saputo approfittarne e, a parte un diagonale velenoso di Suslov attorno alla mezz’ora, non ha di fatto mia impensierito Maignan. Lo stesso si può dire di Montipò, chiamato in causa soltanto poco prima dell’intervallo dalla frustata dell’ex di serata Terracciano, alzata sopra la traversa dall’estremo difensore scaligero. Dopo la pausa di metà gara, però, il Milan ha provato a cambiare con più decisione passo. Tutto è partito dall’asse Fofana-Reijnders, che non a caso ha prodotto il gol partita al 56’: il filtrante perfetto del francese ha spaccato in due la difesa scaligera e pescato l’olandese che di prima intenzione ha aperto l’interno destro e spedito la palla sotto l’incrocio dei pali. I rossoneri sono poi andati vicini anche al raddoppio con la botta dalla distanza di Jimenez – anche oggi molto positivo – ma non hanno saputo chiudere i conti e nel finale hanno dovuto fare gli straordinari per imbrigliare l’Hellas che tuttavia non ha creato nitide occasioni per il pareggio.

Viste anche le tante assenze, ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno mister Paulo Fonseca al termine della gara, ai microfoni di Dazn: “Credo che nel primo tempo si sia materializzata la situazione che temevo. Senza tanti giocatori, siamo entrati in partita un po’ lenti. È vero che non abbiamo concesso quasi niente all’Hellas, avendo fino al 76% di possesso palla, ma senza essere aggressivi nell’ultimo terzo di campo. Sbagliamo troppe decisioni. È un po’ anche una questione di fiducia dei giocatori, perché con tanti palloni giocati vicino all’area del Verona avremmo dovuto fare meglio. In questo momento dovremmo essere più aggressivi ma, come ho detto, siamo senza tanti giocatori. Sono soddisfatto di questa vittoria, anche perché è molto meritata a mio parere. In più è arrivata partita in cui non abbiamo subito gol e abbiamo avuto più stabilità. Dobbiamo migliorare offensivamente ma è anche il momento della squadra”. Tra le note più liete, appunto, il non aver subito gol: “I centrali sono stati molto bravi. Anche Fofana e Terracciano hanno fatto una grande partita, aiutando i difensori. Credo sia molto importante questa stabilità per poi attaccare meglio. Ogni partita siamo sempre più equilibrati difensivamente”. Ottimismo, infine, sulle condizioni di Leao: “Ho parlato con lui e credo non sia nulla di grave. È stato un cambio più preventivo. Non ha voluto rischiare”.