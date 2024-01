Leao è ispirato. Frenata Pulisic. Jimenez esuberante

MAIGNAN 6. Festeggia le 70 presenze in serie A tenendo la porta inviolata.

CALABRIA 6,5. Prova di carattere, sempre nel vivo del gioco: poi va un po’ in confusione.

KJAER 6,5. Carisma da veterano, detta le linee guida e chiude ogni varco.

THEO HERNANDEZ 7. Impeccabile da centrale e lodevole in fase di impostazione: decisivo su Caputo, si prende qualche licenza regalando sgroppate.

FLORENZI 6. 35 minuti in cui fa il suo dovere interrotti dall’ennesimo guaio muscolare di squadra.

LOFTUS-CHEEK 7. Trova il suo secondo gol stagionale capitalizzando, ci riprova nella ripresa e dalla sua rovesciata arriva il fallo da rigore di Maleh.

ADLI 6. Gioca di prima con una regia adeguata: a volte perde palloni ingenuamente e fatica a tenere gli avversari.

REIJNDERS 6,5. Da una sua pregevole apertura nasce il vantaggio: eleganza, sacrificio e sicurezza.

PULISIC 6. Meno ficcante del solito per grande parte del match, dove riesce comunque a triangolare con Calabria. Nel finale il quinto assist stagionale dopo un contropiede letale.

GIROUD 6,5. Glaciale dagli undici metri, firma il suo nono centro in campionato dopo quasi un mese: appare però un po’ stanco.

LEAO 6,5. Regala l’assist perfetto a Loftus-Cheek dopo aver sovrastato Ebuehi: svaria e offre tanti spunti.

ALL. PIOLI 7. Una delle prove più convincenti dei suoi dal punto di vista della gestione, ma vanno evitati i cali mentali. Il periodo no è alle spalle.

Jimenez 6. Esordio in A per il classe 2005 che ogni tanto mostra troppa esuberanza. Bartesaghi 6. Fa il suo. Musah 6. Buona condizione. Gabbia sv. Traoré 7. Gol in Coppa e in campionato: la settimana perfetta.

Voto squadra 7.

I.C.