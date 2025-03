Leao entra e brilla. Incubo Pavlovic. Joao Felix spento

MAIGNAN 6. Non può nulla sull’uno-due azzurro. Poi mette i pugni e imposta.

WALKER 5,5. Poco aiutato, Neres ha un altro passo. E tiene in gioco Lukaku sul 2-0.

GABBIA 5,5. Due grandi chiusure su Neres e Politano, ma come i compagni frana.

PAVLOVIC 5. Torna titolare dopo quasi un mese, crolla in entrambi i gol. Poi dà battaglia, quando però è tardi per tutto.

THEO HERNANDEZ 6,5. Travolto da Politano, si rialza con qualche sgroppata, col rigore consegnato a Gimenez e l’assist a Jovic. Super ripresa.

BONDO 5. Terza gara dall’inizio, annegato dal possesso azzurro e non impeccabile sul bis.

FOFANA 5. Conceiçao lo avrebbe “panchinato” per Loftus-Cheek, il francese gli dà quasi ragione: lontano dalla diga apprezzatissima con Fonseca.

PULISIC 5,5. Esterno e poi alle spalle della punta. Strappa, rifinisce, ma non morde. Perché non lui il rigore?

REIJNDERS 6,5. Cambia diversi ruoli, confermandosi duttile. Sviluppa e calcia.

JOAO FELIX 4,5. Un tackle su Politano a fine primo tempo e pochissimo altro. Conceição lo striglia più volte per poi bocciarlo.

ABRAHAM 5. Qualche sponda, tanta corsa, nessun morso. Con Buongiorno e pochi rifornimenti, vita durissima.

ALL. CONCEIÇÃO 5. Scelte iniziali ancora una volta pesanti. E che ancora una volta deve sconfessare nella ripresa.

Leao 7,5. Le (super) sgasate arrivano tardi, non per colpa sua. Chukwueze 6,5. Si danna l’anima e contribuisce a cambiare la partita. Gimenez 4. Mancino in curva. Poi rigore tra le braccia di Meret. Jovic 7. Si fionda sulla rasoiata di Theo. Jimenez 6. Spinge.

Voto squadra 5,5.

