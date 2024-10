Maignan, serata no. Energia Musah. Pavlovic stecca

MAIGNAN 4,5. Il gol di Lukaku nasce dal suo tentennare in disimpegno. Non trattiene un colpo di Politano, poi crolla ancora, con colpe, su Kvara.

EMERSON ROYAL 5,5. Un suo affondo lo porta a sfiorare il legno.L’unico guizzo. E se lasci spazio al georgiano...

THIAW 6. Qualche pezza e un’impostazione di buona efficacia.

PAVLOVIC 5. Sul gol di Lukaku prima è lontano, poi nello spalla a spalla finisce a terra.

TERRACCIANO 5. Politano si accentra spesso: lo tiene d’occhio. Poca spinta.

FOFANA 6. Qualche chiusura delle sue e la solita essenzialità giocare palla. Troppo spazio a Kvaratskhelia sul bis.

MUSAH 6,5. Esce da situazioni intricate facendo tremare (e poi ruggire) San Siro. Alti e bassi. Sotto porta, manca il killer instinct. Chiude terzino.

CHUKWUEZE 6,5. Le sgasate non mancano. Punta sempre l’uomo, ne salta anche diversi. I morsi non arrivano, ma si conferma in palla.

LOFTUS-CHEEK 5. Torna sulla tre quarti, pressa molto alto, rientra, prova a costruire. In fin dei conti, però, si sente poco.

OKAFOR 5,5. Tanto gioco di gambe, qualche palla messa in mezzo. Qualche. Non basta.

MORATA 6. Si batte e sbatte, lega i reparti, prova ad assistere. Poi si mette in proprio e sale in cielo: il var dice anche in fuorigioco.

ALL. FONSECA 5. Bissa la formazione anti-Udinese (eccezion fatta per Reijnders). Ancora decimato. Ancora scelte pesanti. Questa volta non pagano.

Leao 6,5. Prova a dare la scossa. Pulisic 6. Non al meglio, al servizio. Camarda sv.

Voto squadra 6.

