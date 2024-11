Milan, piace Belahyane: sondaggio per il centrocampista del Verona

Milano, 14 novembre 2025 - Il Milan si muove sul mercato. E non solo per i rinnovi di Reijnders, Maignan, Gabbia (a buon punto) e Theo Hernandez (più complicato). Per gennaio, rinforzare il centrocampo è tra gli obiettivi prioritari. Così, nella lista di via Aldo Rossi, è stato inserito Reda Belahyane.

Classe 2004, marocchino (ma comunitario in quanto nato in Francia), 11 presenze e 2 assist fin qui in stagione con la maglia del Verona. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione, prelevato nel mercato di riparazione dal Nizza. I rossoneri hanno effettuato un primo sondaggio con l'entourage del giocatore, legato all'Hellas fino al 2028.

Per il ruolo di vice Fofana piace poi da tempo il 23enne Morten Frendrup: da poco entrato nel giro della nazionale danese, è arrivato in Italia dal Brondby nella stagione 2021/2022 e da allora, con il Genoa, ha collezionato fin qui 102 partite (con 4 gol e 6 assist). In lista, poi, c'è sempre anche Carney Chukwuemeka.

Il centrocampista nato nel 2003 è apprezzato da tempo dal Milan ed è fuori dal progetto tecnico di Enzo Maresca al Chelsea. Uno spezzone di gara in Efl Cup, due in Conference League sono il magro bottino del giocatore che ha totalizzato appena 49 minuti di campo in questa stagione.