Milan-Atalanta, il Diavolo domina ma paga dazio su rigore

Milano, 25 febbraio 2024 – E’ mancato solo il gol, quello di una vittoria che sarebbe stata più che meritata per quello che si è visto in campo: un Milan brillante non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro la Dea, con i bergamaschi che ringraziano Giroud per il rigore causato e che gli ha permesso di tornare a casa con un punto d’oro. DOMINIO I numeri del match non mentono: 20 tiri totali a 8 in favore dei rossoneri, 68% di possesso palla per il Diavolo e 7 conclusioni in porta per i padroni di casa rispetto alle sole 3 nerazzurre. Ora il Milan resta a -4 dalla Juventus ma l’amarezza per il mancato successo di stasera deve essere cancellata dalla prestazione ottima di tutto il collettivo. RIGORE? Autore di una prova di altissimo livello, dove ha annullato Koopmeiners e ha dato un supporto importante alla retroguardia, Yacine Adli ha confermato la delusione per non aver vinto una gara così ben giocata da tutti: “Penso che abbiamo fatto la partita giusta, facendo tante cose con intensità. Abbiamo dato tutti tutto, i due punti non li perdiamo oggi, li abbiamo persi prima in partite in cui potevamo mettere più anima. Difficile giocare contro l’Atalanta, sono sempre uomo su uomo. Abbiamo cercato di fare tanto movimento. Ci sono rimasto male perché a Monza ho fatto una partita bruttissima, volevo dimostrare che sono da Milan e che posso giocare qui: ora dobbiamo andare avanti, in stagione ci sono momenti così. Non so se c’era il rigore, penso di sì se va a vederlo al VAR: paghiamo ogni mezzo errore ma dobbiamo spingere e andare avanti”. PIOLI Con quello realizzato da Teun Koopmeiners, salgono a quota 11 i rigori fischiati contro al Diavolo in questa stagione: “Troppo poco per dare rigore all’Atalanta. Holm si tocca il petto e non la testa, ed è troppo poco per il metro Orsato. Se Holm non si fosse messo le mani in faccia non sarebbero mai andati al Var. Orsato in assoluto è l’arbitro che fischia meno in Italia: stiamo prendendo troppi rigori contro, sia per ingenuità nostra sia per valutazioni eccessive arbitrali. Anche stasera abbiamo perso due punti, meritavamo di vincere ma non siamo riusciti a segnare: per me questa è la migliore partita del mio Milan contro l’Atalanta. La prestazione è stata la più bella della settimana, è un vero peccato” le parole di Pioli che ha ritrovato un Leao incontenibile e sbloccato sotto porta anche in serie A. “Ha fatto la miglior prestazione della stagione, soprattutto per continuità. Ha fatto un ottimo lavoro anche in fase difensiva. Nasce tutto da lui e dalla sua mentalità. Dovrà provare a essere sempre questo tipo di giocatore perché ha tutti i mezzi per poterlo fare”. Sulla partita: “In mezzo al campo cercavamo la parità numerica. Adli ci ha dato un po’ di copertura nello spazio centrale. Hanno lavorato molto bene, così come i tre attaccanti che hanno fatto un’ottima prestazione. Ultimamente abbiamo avuto spesso quest’approccio e abbiamo fatto queste prestazioni. Abbiamo sbagliato la partita contro il Monza, mentre per il resto abbiamo fatto molto bene. Adesso dobbiamo stabilizzare il terzo posto provando a raggiungere la Juventus, ora arrivano le coppe anche per le altre squadre”.