Milan-Cagliari, Coinceiçao punta su capitan Calabria dal 1'. Wieteska al posto di Mina

Milano, 11 gennaio 2025 – Reduce dall’impresa compiuta conquistando l’ottava supercoppa della sua storia il Milan di Sergio Conceiçao è pronto a rituffarsi nel campionato, dove è chiamato a un cambio di passo per cercare di riacciuffare quantomeno il treno che porta a un posto in Champions League. Il primo appuntamento rossono dopo i fasti di Riyad è fissato per questa sera, alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport), quando a San Siro arriverà un Cagliari reduce dal successo ottenuto a spese del Monza e alla di punti utili per la causa salvezza. Fondamentale per i rossoneri, quindi, sarà tenere i piedi per terra, senza farsi travolgere dagli entusiasmi generati dalla vittoria di Supercoppa: “Non può avere la pancia piena per una vittoria in Supercoppa – ha sottolineato Conceiçao – chi lavora in un club come il Milan che ha vinto diciannove scudetti e sette Champions League. Bisogna ricominciare a vincere e convincere già dalla partita di Cagliari per risalire la classifica. La Supercoppa è il passato”. Per il portoghese ci sarà l’esordio sulla panchina rossonera a San Siro: “Emozioni? No. L’adrenalina normale di una partita sulla panchina di un club storico. Prima del fischio dell’arbitro qualcosa sentirò, non ho il cuore di pietra, ma la mia concentrazione sarà sul far rendere al massimo i ragazzi”. Dall’altra parte ci sarà un Cagliari – come sottolineato – galvanizzato dalla vittoria contro il Monza ma sempre alla ricerca di punti salvezza: “Dobbiamo affrontare un esame importante – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico degli isolani Davide Nicola –. Sarà l’ardore a dover guidarci nella necessità di fare risultato contro ogni avversario che affronteremo. Il Milan? Una grandissima squadra con una rosa molto ricca, che lotta per traguardi importanti”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Nicola

Conceiçao, costretto a fare i conti con le assenze dello squalificato Emerson Royal e degli infortunati Chukwueze, Florenzi e Loftus-Cheek (messo ko in questi ultimi giorni da una ricaduta), punterà ancora sul 4-2-3-1: in porta ci sarà ovviamente ancora Mike Maignan, che avrà davanti a sé una linea a quattro formata da Capitan Calabria, che torna dal 1’ sulla corsia di destra, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. In mediana viene nuovamente scelto musa per far coppia con l’inamovibile Fofana, mentre Reijnders resta sulla linea di trequarti al fianco di Leao e Pulisic per supportare la punta Morata. Medesimo modulo per il Cagliari di Nicola, alle prese con il dubbio Mina, uscito acciaccato dalla sfida contro il Monza. Al centro del pacchetto arretrato davanti a Caprile dovrebbe quindi partire dal 1’ Wieteska, che dovrebbe comporre il reparto con l’altro centrale Luperto e con gli esterni Zappa e Augello. Adopo e Makoumbou dovrebbero invece formare la diga in mediana, con il trio composto da Zortea, Viola e Felici che agirà alle spalle di Piccoli. Orari e dove vedere la partita: la gara Milan-Cagliari, valida per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su DAZN e Sky Go.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Wieteska, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola