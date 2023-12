Milan, chi gioca in difesa?. C’è solo Tomori, ecco Simic

L’osservato speciale a Milanello in queste ore e soprattutto domani sera contro il Frosinone a San Siro non può che essere lui: Fikayo Tomori, l’unico difensore centrale ancora arruolabile rimasto a Stefano Pioli che, vista la situazione attuale, starà facendo tutti gli scongiuri del caso. L’ex Chelsea è il solo sopravvissuto alla “morìa“ nel reparto che ha colpito in successione Caldara, Pellegrino, Kaluku, Kjaer e, martedì scorso, Malick Thiaw, restando il pilastro a cui il Diavolo deve appoggiarsi per affrontare i ciociari nella sfida che dovrà segnare il riscatto dei rossoneri dopo la debàcle in Champions e l’uscita dal momento di crisi che ha colpito il gruppo.

La lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra accusata dal tedesco lo terrà fuori probabilmente per un paio di mesi, ma se dovesse essere necessario un intervento chirurgico per riparare il danno (la presenza di un ematoma non ha permesso allo staff del dottor Mazzoni di approfondire), allora i tempi di recupero saranno più lunghi: stesso dicasi per Kalulu e Caldara, i cui rientri saranno nel 2024, mentre il danese viaggia in un limbo di incertezza dovuto a una riatletizzazione più complicata e lunga del previsto. Il primo elemento pronto a tornare utile dovrebbe essere, dunque, Marco Pellegrino: nel giorno dell’esordio a fine ottobre con il Napoli aveva accusato la frattura dell’osso del calcagno per la quale erano previsti 40-45 giorni di stop, quindi l’argentino potrebbe tornare tra una decina di giorni circa.

Per questi motivi contro il Frosinone è altamente probabile che avvenga il terzo esordio in gare ufficiali di un giovane Primavera con la prima squadra: dopo Francesco Camarda contro la Fiorentina e Chaka Traorè con il Borussia Dortmund, infatti, sarà il turno di Jan-Carlo Simic, che potrebbe partire titolare accanto a Tomori. Leader del reparto con l’Under 19 di Abate, il classe 2005 ha già giocato qualche amichevole con il Milan la scorsa estate e al momento rappresenta la scelta più accreditata per colmare il vuoto al centro della retroguardia: contro i tedeschi Pioli ha adattato Rade Krunic, a Napoli, dopo l’infortunio di Pellegrino, era stato spostato al centro Theo Hernandez ma serve trovare una soluzione continuativa visto il tour de force che attende il Diavolo (cinque partite di campionato, una di Champions e una di Coppa Italia) da qui all’apertura del mercato di gennaio, dove la dirigenza dovrà agire concretamente per ricostruire un reparto decimato.

L’unica nota positiva delle ultime ore in casa rossonera (dopo 16 infortuni negli ultimi due mesi) arriva da Bennacer che anche ieri ha svolto l’allenamento col resto gruppo, facendo così aumentare le possibilità che venga convocato sabato sera. Nelle prossime ore si prenderà una decisione. Nulla da fare, come previsto, per Leao e Okafor: Camarda e Jovic si giocano la titolarità al posto dello squalificato Giroud.