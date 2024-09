Milan di nuovo in vetta dopo 344 giorni

Milano, 28 settembre 2024 – L'ultima volta fu il 20 ottobre 2023, prima dell'inizio della nona giornata del campionato di Serie A 2023-24: allora, i rossoneri si trovavano al primo posto in solitaria con 21 punti, seguiti da Inter (19) e Juventus (17). Nonostante la pesante sconfitta nel derby per 5-1 (alla quarta giornata), la squadra di Pioli era riuscita a prendersi la testa della classifica grazie alla sconfitta casalinga dei nerazzurri contro il Sassuolo alla sesta giornata e al pareggio, sempre tra le mura amiche, dei ragazzi di Inzaghi contro il Bologna. Il Milan, invece, dopo il derby aveva trovato ben quattro vittorie di fila, contro Verona (1-0), Cagliari (3-1), Lazio (2-0) e Genoa (1-0). Tutto questo si verificò prima della nona giornata, nella quale gli uomini di Pioli caddero in casa contro la Juventus per 1-0 e l’Inter sconfisse il Torino in trasferta per 3-0. Da quel momenti in poi, il Milan non riuscì più a tenere il passo dei cugini nerazzurri, allontanandosi sempre di più dal primo posto e chiudendo definitivamente in seconda posizione, a 19 punti dall’Inter capolista.

Ora quasi un anno dopo, il Milan è nuovamente primo in classifica, anche se a pari punti con il Torino. Con la larga vittoria per 3-0 sul Lecce di ieri, firmata Theo Hernandez, Morata e Pulisic, il Milan si è ripreso la testa della classifica, rispondendo a tante critiche che gli sono state rivolte dall’inizio della stagione. Non è un mistero che fino al giorno prima del derby Fonseca era più in discussione che mai, a causa dei risultati tutt’altro che all’altezza delle prime 4 giornate, che avevano visto un Milan confusionario e disattento conquistare soltanto 5 punti. Dopo la sfida con l’Inter, tuttavia, nei rossoneri è cambiato qualcosa, che ha fatto accrescere la fiducia nei propri mezzi sia a Fonseca che ai suoi ragazzi, e la vittoria di ieri contro il Lecce non ha fatto altro che confermare quanto di buono visto nel derby. Pulisci sempre più leader, Morata che si carica l’attacco sulle spalle, trovando il gol del vantaggio con un ottimo stacco di testa, e Theo Hernandez che riprende a fare le sgasate che l’hanno caratterizzato per tutta la sua carriera. Proprio il francese, inoltre, con la rete segnata ha raggiunto Paolo Maldini come difensore più prolifico del Milan in Serie A, in appena cinque stagioni. Certo, una rondine non fa primavera e tutte le altre squadre saranno impegnate da oggi fino a lunedì per completare il sesto turno di Serie A, ma il primo posto, seppur per un giorno e in condivisione con il Torino, può essere una bella iniezione di fiducia per gli uomini di Fonseca che, col passare dei giorni, stanno scacciando via gli spettri che li hanno accompagnati durante quest’inizio di stagione.