Milan, è emergenza in difesa dopo gli infortuni di Kalulu e Pellegrino

Milano, 31 ottobre 2023 – La sfida del Maradona contro il Napoli, oltre al beffardo pareggio subito in rimonta dopo il 2-0 di fine primo tempo, ha lasciato in dote al Milan una vera e propria situazione d’emergenza soprattutto nel reparto difensivo: al 19’ del primo tempo, infatti i rossoneri sono stati costretti a fare a meno di Pierre Kalulu – appena rientrato da un infortunio e partito titolare per sopperire all’assenza di Kjaer, messo ko da un affaticamento muscolare –, che è stato sostituito dal classe 2003 Marco Pellegrino, a sua volta vittima della sfortuna e costretto a lasciare il campo prima del 90’. Per entrambi, la diagnosi arrivata seguito degli esami strumentali è stata decisamente impietosa: il francese ha infatti accusato una lesione del tendine retto femorale sinistro che, a meno di sorprese, lo costringerà a finire addirittura sotto i ferri e a uno stop di quasi quattro mesi. Il centrale argentino arrivato in estate dal Club Atletico Platense, invece, si è procurato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, che lo terrà lontano dai campi almeno per un mese e mezzo. Una doppia mazzata per mister Stefano Pioli che, in caso di ulteriori assenze nelle prossime settimane (contro l’Udinese ci sarà comunque il rientro di Malick Thiaw che ha scontato la squalifica dovuta all’espulsione rimediata nel match contro la Juventus), dovrà estrarre il famoso coniglio dal cilindro, attingendo da risorse interne come il classe 2005 Matteo Bartesaghi, che ha fatto il suo esordio in Serie A in Milan-Verona, o Jan-Carlo Simic, che sarà aggregato alla prima squadra e darà una mano in caso di bisogno.

Resta quindi escluso, almeno per il momento, il ricorso al mercato degli svincolati. Le cose cambieranno invece a gennaio, quando si aprirà la finestra del mercato invernale, nella quale quasi certamente i rossoneri rinforzeranno il pacchetto arretrato. L’idea resta quella di perseguire una linea verde, per questo i nomi caldi sono quelli del francese classe 2002 Maxime Esteve – attualmente in forza al Montpellier – e del greco classe 2003 Kostantinos Koulierakis, del PAOK Salonicco. Per il ruolo di vice Theo sulla fascia sinistra, invece, crescono sempre più le quotazioni di Juan Miranda, esterno del Betis di Siviglia, in scadenza di contratto a fine giugno 2024. Tornando alla situazione infortunati di casa rossonera, le buone notizie arrivano invece da Christian Pulisic, uscito domenica all’intervallo per un problema addominale: gli accertamenti a cui si è sottoposto l’esterno statunitense non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare e per questo Pulisic potrebbe già in questi giorni tornare abile arruolabile. Stesso discorso – e questo è un fatto non certo trascurabile per le rotazioni difensive – per Simon Kjaer e per Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek,i quali hanno smaltito i rispettivi problemi di natura muscolare, che li hanno tenuti lontani dal campo in queste ultime settimane. Prosegue invece il percorso riabilitativo di Ismael Bennacer, fermo dallo scorso maggio per un’operazione al ginocchio, il quale dovrebbe tornare pienamente a disposizione di mister Stefano Pioli soltanto nelle prime settimane del nuovo anno.