Milan, Ibrahimovic torna a Milanello dopo tre settimane

Milano, 28 marzo 2025 – Zlatan Ibrahimovic è tornato. Era atteso ieri, si è rivisto invece oggi a Milanello dopo circa tre settimane di assenza. Ufficialmente (anche) per un'indisposizione, una brutta influenza. Di fatto, però, lo svedese era sparito dai radar, anche sui social, in un momento nel quale gli equilibri della società stanno cambiando. Il club di via Aldo Rossi, infatti, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Ibra era volato a Londra per incontrare, insieme al proprietario Gerry Cardinale, alcuni candidati: Igli Tare, Fabio Paratici e Andrea Berta (ormai, però, all'Arsenal). Poi il viaggio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a New York e il colloquio con Cardinale. Poi i contatti di Furlani con i ds in lista: ancora Paratici, ancora Tare e Tony D'Amico dell'Atalanta. Equilibri spostatisi dunque sul lato Elliot, in apparenza. Ora, il ritorno di Zlatan che è espressione di RedBird. Il segnale è quello di vicinanza alla squadra che si sta giocando il futuro. Domenica, alle 20.45, il big match al Diego Armando Maradona contro il Napoli: la rincorsa alla Champions League, al momento distante sei punti, passa molto dall'incrocio con Antonio Conte, tra i nomi accostati alla prossima panchina rossonera. Mercoledì prossimo, invece, il derby di andata della semifinale di Coppa Italia, ultimo titolo per cui il Diavolo, dopo aver vinto la Supercoppa proprio contro l'Inter, sono in gara. Accedere alla finale, peraltro, garantirebbe al club la partecipazione alla prossima Supercoppa. E una vittoria darebbe il biglietto per l'Europa League, competizione dalla quale il Milan è fuori, visto il nono posto in classifica. Giorni chiave, insomma. Sul campo e fuori. E Ibrahimovic torna al fianco della squadra. Mercoledì si era visto Furlani, insieme a Moncada. Nel frattempo Conceiçao ha praticamente tutti a disposizione per domenica, eccezion fatta per il lungodegente Emerson Royal e per lo squalificato Musah. Gimenez, rientrato dagli impegni con il Messico con una contusione alla caviglia, già ieri è tornato a lavorare in gruppo.