Il Milan stende il Lecce. Rossoneri alla quinta vittoria consecutiva, ora testa alla Roma

Milano, 6 aprile 2024 – Sabato soleggiato e vincente per il Milan che, grazie al 3-0 rifilato al Lecce, può prepararsi al meglio all'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma giovedì prossimo: «Vogliamo continuare in questo periodo positivo. Serviva una vittoria del genere per cominciare bene queste tre settimane che saranno pesanti sul nostro bilancio stagionale. Tutti stanno bene e hanno risposto bene. Adesso tanta concentrazione per la sfida contro la Roma» spiega Pioli.

Tre tenori

Chukwueze a destra e Pulisic sulla trequarti, il ruolo dove ha brillato con il Borussia Dortmund, supportati dall’immancabile Leao, hanno formato un trittico inedito e super offensivo che ha premiato la scelta del tecnico: «La nostra intenzione è sempre cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche di gioco dei giocatori che schieriamo. A volte ci è riuscito meno con la mancanza di alcuni giocatori, ora il livello di inserimento, apprendimento e condizione è buona ed è meno determinante cambiare un singolo giocatore pur con delle qualità importanti come può essere Theo, Rafa o Loftus oggi. Chukwueze adesso ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa. Conosce meglio quello che deve fare la squadra in campo. E' un giocatore di qualità. Sono molto contento per lui perché ha passato un momento difficile: dall'esterno sembra tutto e rose fiori ma i ragazzi vivono pressioni importanti. Lui ci ha creduto e ha lavorato tanto e questo fa piacere a me, al club e alla squadra» la chiosa del tecnico. L’olandese Reijnders, invece, pensa già alla Roma: «Sarà una partita importante. Sarà diversa dalle altre partite che abbiamo giocato contro la Roma. Siamo in un grande periodo di forma e dobbiamo tenere questo ritmo per vincere».

Ritmo

68 punti, uno in più dell'anno dello Scudetto, nonostante la squadra in estate sia stata ampiamente rimaneggiata: «Non siamo stati ribaltati: tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di 20 giocatori, si contano solo le entrate spesso... La stagione non è finita. Fare meglio dell'anno dello Scudetto sarà molto difficile, ma i bilanci si fanno alla fine. Certe volte affrettiamo troppo, sia sui singoli giocatori con i giudizi che sulle squadre. ora proveremo a vincere la sesta di fila. Il bilancio sarà dopo la Salernitana».

Giroud

Autore del gol del raddoppio, Olivier Giroud ha commentato: «Volevamo questa quinta vittoria di fila. Abbiamo fatto due gol nel primo, siamo stati efficaci. Sapevamo che il Lecce stesse bene, non prendeva gol da due partire. Abbiamo creato tanto contro la Fiorentina e potevamo fare più gol, oggi abbiamo fatto vedere la nostra voglia di essere più efficaci sottoporta. Mi sento molto bene, la squadra sta bene di testa e fisicamente. Ora ci aspettano partite importanti, vogliamo essere concentrati sui nostri obiettivi: il secondo posto ed andare almeno in finale di Europa League». Nessun commento, invece, sul suo futuro: «Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa. Non c’è niente di fatto. Oggi sono milanista, vecchio cuore rossonero. Sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo».