Milan-Napoli, Pioli: "Stiamo viaggiando a ritmi altissimi. Un bene aver vinto così"

Milano, 11 febbraio 2024 – Continua la corsa del Milan che nel big match della ventiquattresima giornata ha piegato il Napoli 1-0 e ha colto la settima vittoria negli ultimi nove incontri, blindando di fatto il terzo posto. A regalare i tre punti ai rossoneri è stato il gol siglato da Theo Hernandez – assistito in profondità da Leao al culmine di una bellissima azione – al 25’. Trovato il gol, i rossoneri hanno poi cercato di ipotecare il risultato andando in diverse occasioni vicino al raddoppio ma poi nella ripresa hanno dovuto difendersi dal ritorno poderoso del Napoli che a sua volta ha sfiorato a più riprese il pari. Decisamente raggiante, ai microfoni di DAZN a fine gare, il tecnico del Milan Stefano Pioli, che ha festeggiato al meglio le 220 panchine in rossonero: “In quest’ultimo mese e mezzo abbiamo fatto molto bene. Stiamo viaggiando praticamente ai ritmi dell’Inter, che sta facendo un campionato incredibile. Noi cerchiamo di vincere ogni partita da qui alla fine, poi vedremo dove saremo arrivati. È inutile guardarsi indietro. Dobbiamo pensare alle prossime partite. Arriva l’Europa League e ci saranno più impegni e ci sarà un maggior dispendio di energie. Dovremo cercare di far bene su entrambi i fronti e non sarà facile”. Sulla gara di questa sera: “Certamente rivedremo le tante ripartenze sbagliate, perché è chiaro che abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, ma con noi le gare non sono mai chiuse. È stato un bene, però, aver vinto in questo modo, perché avevamo bisogno di lavorare tanto in fase difensiva e di essere disponibili, attenti e volenterosi contro una squadra che ha grandissime qualità e che sapevamo ci avrebbe creato difficoltà. Abbiamo lottato da squadra e voluto fortemente vincere la partita e queste sono situazioni importanti”. Le uniche preoccupazioni arrivano dall’infortunio di Calabria. Nulla di grave, invece, per Bennacer: “Ismael si sentiva stanco ma sta bene. Calabria ha avuto invece un problema all’adduttore che sarà valutato nei prossimi giorni. Rientrerà Thiaw presto e già da giovedì con il Rennes. Ci teniamo perché è la prima in casa. Vogliamo fare bene e cercare di prenderci un piccolo vantaggio in vista del ritorno con il Rennes”. Nonostante il ko, ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto guardando a quanto fatto dai suoi nel secondo tempo, anche il tecnico dei partenopei Walter Mazzarri: “Il Milan nel primo tempo ha fatto un pressing feroce, ha speso tantissimo e poi è calato nella ripresa. In quel frangente avremmo potuto fare ancora meglio, ma abbiamo comunque fatto bene. Al di là del cambio del modulo e del passaggio alla difesa a quattro nel secondo tempo siamo andati bene”. Qualche rimpianto sul gol subito: “Per tutta la settimana ci siamo preparati su questa situazione. Non mi piace dire chi ha sbagliato, ma avevamo preparato attentamente questo inserimento. Dà un po’ fastidio. Abbiamo fatto un errore e basta”. Sulla rincorsa al quarto posto e gli obiettivi per la seconda parte di stagione: “Ci sono ancora quindici partite. Raggiungere il quarto posto è ancora possibile se recupereremo tutti gli infortunati. È successo di tutto in questo periodo. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Non meritavamo di perdere. Questo conta. Dobbiamo essere convinti di poter fare tre punti con tutti. Tanti big devono venire da noi e comunque lotteremo fino alla fine per raggiungere quantomeno il quarto posto”.