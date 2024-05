Milan-Pioli, si tratta la buonuscita. Il club comunica l’esonero al tecnico ma l’accordo non pare semplice. Futuro in panchina con Fonseca

Giornata di incontri e contatti, quella di ieri, sul doppio fronte attaccante-allenatore. In merito alla panchina, contatti in entrata e uscita. Paulo Fonseca è sempre più vicino: dopo aver incontrato il Lille che gli ha proposto il rinnovo, è stata la volta del Marsiglia. Triennale e ampi poteri, ma senza le coppe europee l’anno prossimo. Il portoghese, dopo l’esperienza a Roma, vuole tornare in Italia e anche il Milan gli offrirebbe un progetto su tre stagioni. Prima, però, i rossoneri dovranno trovare un accordo con Pioli: contratto fino al 2025, ingaggio da 8 milioni. Ieri sarebbe stata comunicata l’intenzione di non proseguire. Sul tecnico c’è l’interesse di altre squadre italiane e non solo (Fenerbahce, ad esempio): ipotesi buonuscita, per poi chiudere con Fonseca. Occhio alle date, peraltro: dopo l’ultima di campionato sabato, alle 20.45 a San Siro con la Salernitana, settimana prossima (venerdì 31) ci sarà l’amichevole in Australia con la Roma. In panchina potrebbe esserci Bonera, nello staff di Pioli e candidato per la guida dell’U23 rossonera, in Serie C l’anno prossimo.

In mattinata, a Casa Milan, appuntamento di mercato con una delegazione dello Stoccarda: sul tavolo vari argomenti, tra cui Serhou Guirassy. Il centravanti guineano era stato vicino ai rossoneri anche nel mercato di riparazione ed è rimasto nei radar, oltre a Zirkzee e Sesko tra gli altri. La clausola rescissoria è abbordabile: 17,5 milioni. I numeri di questa stagione notevoli: 30 gol in totale, 28 in Bundesliga che lo hanno fatto schizzare al secondo posto nella classifica della Scarpa d’oro. Solo Kane (36) meglio di lui, alle spalle nomi quali Haaland, Mbappé (27) e Lautaro (24). Il 28enne è andato in doppia cifra anche l’anno scorso in Germania (14), così come nelle due stagioni precedenti in Francia con il Rennes. L’ingaggio potrebbe essere alto e aprire alla concorrenza delle inglesi. Ma nell’incontro di ieri con i tedeschi, in questi giorni a colloquio con diverse squadre italiane, potrebbero esserci stati anche altri giocatori, visto che il trasferimento di Guirassy è soggetto a una clausola e visto il secondo posto centrato davanti a realtà come Bayern e Borussia. Sul piatto, lato Milan, potrebbe esserci Thiaw.

In ogni caso il Milan, oltre all’attacco, deve sistemare la difesa: 66 gol subiti in 51 partite, 46 in campionato (peggior risultato dal 2015, quando arrivò decimo). Maignan e Theo Hernandez andranno in scadenza nel 2026, per il rinnovo serve un aumento d’ingaggio ed entrambi piacciono al Bayern Monaco, soprattutto il terzino. Tanta carne al fuoco. Ma in primis la questione allenatore: tra l’addio di Pioli e la chiusura con Fonseca.