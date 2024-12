Un Capodanno del Diavolo. Reijnders è un’illusione. Fonseca al capolinea

Un pareggio colmo di rimpianti. La notte di San Siro sorride poco a Milan e Roma nella sfida incrociata fra le grandi deluse del campionato. L’1-1 finale, al termine di una gara divertente, intensa e ma con eccessivo squilibrio tattico non piace a nessuno, soprattutto ai 70mila che hanno fischiato la squadra alla fine e contestato la proprietà durante tutto il match (“Noi non siamo americani” e “Cardinale vattene” solo alcuni dei cori). Ma a pagare per tutti il momento complicato (troppo dura la classifica anche solo per arrivare in Champions) potrebbe essere oggi Paulo Fonseca: espulso a fine primo tempo per proteste e sempre più isolato, anche ieri nella conferenza post-partita: "Ho la coscienza a posto e lavoro seriamente, nessuno mi ha parlato". Però subito dopo ha incontrato i dirigenti, è possibile che oggi arrivino gli annunci.

La proprietà avrebbe già individuato il sostituto per i prossimi 6 mesi: oggi a Milano è atteso Sergio Conceiçao (già accostato in estate) che ha rifiutato Wolverhampton e club brasiliani per aspettare i rossoneri.

Con questo macigno sulla testa l’allenatore ieri sera si è giocato le sue carte. Infermeria piena e undici iniziale “infarcito” di terzini. Si capisce subito che le emozioni non mancheranno. Formazioni “allungate”, giocate di qualità cui si aggiungono un pizzico di follia e tanto coraggio. Pare di assistere ad un incontro di boxe dove i pugili se le danno di santa ragione senza mettersi in guardia: comincia subito Dybala che minaccia Maignan, poi è Reijnders su punizione ad impegnare Svilar. La Roma spaventa i rossoneri con il palo colpito da Dovbik, dal pericolo scampato al vantaggio: minuto 15’, gli ospiti si fanno sorprendere da Reijnders (nono sigillo in campionato) bravo a chiudere col piattone vincente una transizione guidata da Fofana e Morata. L’1-0 accende san Siro e un minuto dopo su azione analoga Jimenez porge il pallone a Morata che però non inquadra la porta. La Roma si rialza, il gol del pareggio (22’) è un capolavoro griffato Dybala (destro al volo) su assist straordinario di Dovbyk. Finale di tempo infuocato con il Milan che protesta tanto per un intervento scomposto di Pisilli su Reijnders (41’), ammonizione di Theo sul capovolgimento di fronte. Furibondo Fonseca, espulso da Fabbri.

Ripresa, si rivede a distanza di quattro mesi e mezzo Bennacer fra i rossoneri. Riparte bene la Roma, ma Bennacer prima e Chukwueze dalla distanza poi fanno gridare al gol. Chukwueze esce per infortunio e il finale è tutto della Roma che sfiora il colpaccio più volte. Il pareggio ha il sapore amarissimo per il Milan, c’è poca voglia di pensare alla Supercoppa. Con Fonseca o Conceicao in panchina?