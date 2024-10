Milan, Pochettino (ct Usa): “Pulisic tra i migliori al mondo, ma gioca troppo”

Milano, 11 ottobre - "Pulisic è uno dei migliori talenti offensivi al mondo. Ma sta giocando ogni singolo minuto di ogni singola partita. E questo ci preoccupa". Così il ct degli Usa Mauricio Pochettino sull'attaccante rossonero, al momento impegnato con la nazionale statunitense.

Grande avvio di stagione per il 26enne: 5 gol e 2 assist in 7 partite di campionato, più un'altra rete nei 180 minuti giocati dai rossoneri in Champions. Secondo il tecnico ex Chelsea e Psg, però, è eccessivamente spremuto da Fonseca. Non "ogni singolo minuto", ma quasi.

In campionato sempre titolare, ma sempre sostituito prima del triplice fischio (eccezion fatta per la partita con la Lazio). In Champions in campo dall'inizio sia contro il Liverpool che a Leverkusen (dove è uscito al 79esimo). Con gli Usa è a disposizione per le sfide amichevoli con Panama (domenica) e Messico (mercoledì).

Il ct ha poi aggiunto: "Christian è un calciatore fantastico, ha un talento enorme, ma dobbiamo proteggerlo. È arrivato stanco. Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club e cercare di aiutarlo per quando avremo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte".

E ancora: "Voglio mettere in campo giocatori che si sentano freschi, non ho intenzione di rischiare: bisogna essere responsabili anche nei confronti delle società, rimandare loro i calciatori nelle stesse condizioni e non in peggio". Pulisic, insieme a Musah, potrà però tornare a Milanello solo giovedì prossimo. E il Milan giocherà con l'Udinese 48 ore dopo.