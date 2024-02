Milan, contro il Rennes dubbi in difesa: Kjaer out, torna Theo centrale insieme a Gabbia?

Milano, 13 febbraio 2024 – Marcia di avvicinamento alla sfida di giovedì sera a San Siro contro il Rennes per il Diavolo: l’andata dei playoff di Europa League contro la formazione francese è uno step da non fallire per puntare dritto alla finale di Dublino del prossimo 22 maggio. Forte di sette vittorie e due pareggi collezionati nelle ultime nove giornate, i rossoneri non perdono in Serie A dal 9 dicembre ma ora la concentrazione va tutta all’Europa e al palcoscenico dove il club di via Aldo Rossi non ha mai alzato il trofeo.

Dubbi in difesa

Uscito acciaccato dal match contro il Napoli, Simon Kjaer è in forte dubbio per la sfida ai francesi: dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il danese non è emerso nulla di preoccupante ma il forfait del 24 rossonero è praticamente certo. In caso di assenza Stefano Pioli dovrà ridisegnare la linea difensiva e le opzioni a disposizione del tecnico emiliano sono due: la prima, più improbabile, vedrebbe già il ritorno dal primo minuto di Malick Thiaw, ma il tedesco è tornato da pochi giorni ad allenarsi in gruppo, mentre l'ipotesi più probabile porta al ritorno di Theo Hernandez al centro della retroguardia con Filippo Terracciano pronto a prendere il posto del francese a sinistra. Oltre a Jan-Carlo Simic che non è stato inserito in lista UEFA, sarà assente anche l’infortunato Davide Calabria, che verrà sostituito a destra da Alessandro Florenzi: con quello del capitano, salgono a 34 gli infortuni del Diavolo in quest'annata, di cui 23 di natura muscolare. Gli esami a cui è stato sottoposto il bresciano hanno evidenziato un edema muscolare all'adduttore sinistro che lo terrà fuori sicuramente non solo giovedì sera ma anche nella trasferta a Monza di serie A, in programma domenica 18 febbraio.

Leao per l’Europa

Pochi dubbi sul resto della formazione: in mezzo Pioli riaccoglie dopo la squalifica in campionato Tijjani Reijnders, pronto ad essere affiancato da uno tra Musah, Adli, mentre in attacco spazio ai confermatissimi Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Il portoghese sarà l’osservato speciale del match contro il Rennes con il Milan che spera di ritrovare la vena offensiva di Rafa che manca ormai da troppo tempo: tra tutte le competizioni il numero 10 di casa è fermo a 6 reti realizzate e nonostante la sua nuova veste di assistman il Diavolo ha bisogno dei suoi gol per puntare ad arrivare in fondo alla competizione europea, diventata l’obiettivo primario dopo l’eliminazione dalla Champions League e un campionato dove l’Inter sembra veleggiare verso la conquista dello Scudetto. Arrivare ad alzare la prima Europa League della storia rossonera, inoltre, potrebbe aumentare esponenzialmente le chances del tecnico emiliano di restare alla guida del Milan anche nella prossima stagione (il suo contratto con il Diavolo scade al 30 giugno 2025). A confermare la fiducia nel tecnico sono arrivate ieri le parole del presidente del club di via Aldo Rossi, Paolo Scaroni: "Mutuo le parole sia del nostro AD Furlani sia di Ibra: noi abbiamo fiducia totale su Pioli e i risultati ci stanno rafforzando questa fiducia”.