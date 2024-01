Milan, per la Roma rientrano Gabbia e Okafor. Florenzi ancora ai box

Milano, 12 gennaio 2024 – L’allenamento di questa mattina a Milanello in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma, ha portato due buone notizie per Stefano Pioli: Matteo Gabbia e Noah Okafor hanno infatti lavoro in gruppo e saranno regolarmente a disposizione per la gara contro i capitolini.

Il difensore era uscito mercoledì sera durante i quarti di finale contro l’Atalanta di Coppa Italia dopo un duro scontro con De Roon, mentre lo svizzero era fermo ai box per una lesione muscolare accusata a metà dicembre contro il Monza. In gruppo sono tornati anche Sportiello e Pellegrino, che potrebbe tornare in campo domenica insieme alla Primavera rossonera nel match contro il Torino.

Il difensore argentino ex Club Atlético Platense, out dal 29 ottobre dopo l’infortunio nel suo esordio contro il Napoli nel quale ha riportato la frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, dovrebbe giocare un tempo con la squadra di Ignazio Abate.

Chi resta ancora ai box, oltre ai lungodegenti Thiaw, Tomori e Kalulu, è invece Alessandro Florenzi: l'esterno non ha smaltito il sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra.

La presentazione ufficiale di Terracciano

Oggi si è presentato ufficialmente alla stampa il difensore classe 2003 ex Verona, Filippo Terracciano: “Volevo ringraziare il Verona, la città, i tifosi, i compagni di squadra e tutti i tecnici che ho avuto, in particolare Juric che ringrazierò per sempre".

“Il Milan è un grande club, qui ho visto l’ambiente migliore per la mia crescita – ha continuato Terracciano nel corso della presentazione – Ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano. Le emozioni, i primi giorni, sono state tante, sono stato accolto benissimo da tutti. Quando vado in campo dimentico tutto e penso solo a quello che devo fare: non ho mai dato importanza al ruolo, io devo solo fare del mio meglio dove mi mette il mister”.

Riferimento poi ai grandi della storia del Milan: “I miei modelli sono Maldini e Nesta, ho sempre visto i loro video. Mio papà ha giocato con il mister, ho fatto due battute con lui su questo. Sono sempre stato al Verona, ora vediamo di creare il mio nuovo futuro qui giorno dopo giorno: Pioli può darmi tanto, sto già imparando tanto”.

“Sia a livello calcistico che umano avrò una crescita importante. Il gruppo è fantastico, allenarsi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister, poi imparerò a conoscere meglio i compagni in campo. Ho scelto il numero 38 perché ho condiviso tutto il percorso nelle giovanili con Udogie, che ora è al Tottenham, ho scelto questo numero anche per lui” ha concluso il difensore di 21 anni.

Calciomercato: Krunic atteso oggi a Istanbul

Il Milan ha salutato Rade Krunic: il centrocampista rossonero si trasferisce a titolo definitivo al Fenerbahce che ha annunciato l’arrivo del giocatore in giornata. “Il nostro club continua i suoi sforzi per rafforzare la nostra squadra di calcio professionistico durante il periodo di trasferimento provvisorio. Abbiamo raggiunto un accordo con il centrocampista Rade Krunic e il suo club Milan. Il calciatore verrà oggi a Istanbul per controlli sanitari e ulteriori colloqui”.

Le parti hanno trovato l’accordo per il cartellino del centrocampista rossonero per 5 milioni di euro più bonus. Sul mercato in entrata il primo nome della lista resta Lilian Brassier ma il Brest chiederebbe almeno 10 milioni di euro.

Per questo avanza la candidatura di Tanguy Nianzou, centrale francese del Siviglia ma con un passato sia al PSG che al Bayern Monaco: il centrale sarebbe fattibile anche in prestito. Per quanto riguarda il caso Popovic, il diciottenne vuole trasferirsi al Milan, che è la sua priorità ma la pista si è decisamente raffreddata e al momento è improbabile che il club decida di chiudere l’affare.