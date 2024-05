Milan-Salernitana: formazioni, orari e tv. L’utima di Pioli a San Siro

Milano, 25 maggio 2024 – I tifosi del Milan sono pronti a mettere da parte le polemiche delle ultime settimane per dare questa sera, alle 20.45, in occasione dell’ultima gara della stagione contro la Salernitana (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN), e a dare un saluto e un caloroso abbraccio di commiato a tre figure come Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, che hanno recitato un ruolo determinante per il ritorno al successo tricolore e ai massimi livelli anche in Europa del club rossonero. Dopo il saluto di dell’attaccante francese e del difensore centrale danese, ieri, è infatti arrivato anche quello di mister Stefano Pioli, che non ha parlato in conferenza ma e preferito congedarsi dall'ambiente rossonero nel comunicato in cui si annunciava la separazione dal club a fine stagione: “Stefano Pioli ringrazia il Milan si legge nella nota – per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”. Dall’altra parte, questa sera, ci sarà una Salernitana che ormai condannata da tempo e aritmeticamente alla retrocessione in Serie B, ma intenzionata a congedarsi dal massimo campionato nel modo migliore, come ha spiegato mister Stefano Colantuono nella conferenza della vigilia: “Dobbiamo avere le stesse motivazioni che abbiamo avuto in queste ultime settimane – ha detto il tecnico romano –, ma cercare di non ripetere la prestazione fatta con il Verona e farne una sulla falsariga di quella giocata contro la Juventus. Al netto di quello che sarà il risultato e di quello che è successo, Salerno è una piazza che ha la forza per tornare nel calcio che conta. La società è già al lavoro per questo. Tornando alla gara con il Milan, invece, serve una prestazione dignitosa”.

Le probabili scelte di Pioli e Colantuono

Sul fronte rossonero, mister Stefano Pioli dovrebbe optare per il 4-3-3: in porta la sorpresa sarà la presenza di Mirante, che sarà protetto da una linea a quattro formata da Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. Bennacer, Musah e Reijnders si divideranno invece i compiti di impostazione e protezione del centrocampo, con Pulisic e Leao che si accomoderanno ai lati di Giroud per formare il tridente d’attacco. La Salernitana sarà invece schierata da Colantuono con il 3-4-2-1: tra i pali della porta ci sarà Fiorillo, con Pierozzi, Pasalidis e Pirola a comporre il terzetto di centrali. Sambia e Zanoli saranno invece gli esterni a tutta fascia, mentre Coulibaly e Maggiore presidieranno la mediana. Tchaouna e il recuperato Candreva, infine, avranno i compiti sulla trequarti di supportare la punta Weissman. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Salernitana, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 24 maggio, alle ore 20.45, in diretta esclusiva su DAZN.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono.