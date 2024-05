Juventus-Monza: probabili formazioni, orario e dove vederla. Precedenti e curiosità

Torino, 25 maggio 2024 - Si chiude il campionato di Juventus e Monza con il confronto in programma all'Allianz Stadium. I bianconeri puntano a chiudere terzi in classifica, mentre i biancorossi sperano di terminare la stagione togliendosi una bella soddisfazione su un campo che li ha visti festeggiare per 2-0 nella scorsa edizione di Serie A. Fra i vari significati di questo appuntamento, oltre al debutto casalingo di Paolo Montero da allenatore della Vecchia Signora (prima di lasciare il testimone a Thiago Motta), anche la presenza fra i pali della porta brianzola di Michele Di Gregorio, che sembra destinato a trasferirsi dalla prossima annata proprio alla società torinese.

I precedenti

Dopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il Monza, la Juventus ha trovato il successo nella gara più recente giocata in campionato contro i brianzoli, 2-1 nel match d’andata del torneo in corso, lo scorso 1° dicembre (reti di Adrien Rabiot e Federico Gatti per i bianconeri, di Valentín Carboni per il Monza). Il Monza ha un bilancio in perfetto equilibrio nelle tre trasferte giocate in Serie A contro avversarie piemontesi, con un successo, un pareggio e una sconfitta; tuttavia, dopo aver vinto la prima (proprio contro la Juventus), ha ottenuto appena un punto nelle due più recenti (1N, 1P vs Torino). La Juventus ha perso l’unico precedente casalingo contro il Monza in Serie A: l’ultima avversaria contro cui i bianconeri non hanno trovato il successo in ciascuna delle prime due partite interne nella competizione è stata il Cagliari, tra il 1964 e il 1965 (due pareggi per 0-0 in quel caso).

Le curiosità

La Juventus ha ottenuto appena 22 punti nelle 18 gare disputate in questo girone di ritorno di campionato, una media di 1.22 a incontro, la seconda più bassa per i bianconeri in una seconda parte di stagione in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, davanti solo al 2009/10 (1.16). Federico Chiesa ha segnato otto gol in questa Serie A TIM, non ha mai fatto meglio in un singolo torneo nella competizione con la maglia della Juventus (otto anche nel 2020/21): l’ultimo italiano che ha realizzato più reti con i bianconeri in una stagione di Serie A è stato Fabio Quagliarella nel 2012/13 (nove). Federico Gatti ha segnato quattro gol nel torneo in corso, tra cui uno nella gara d’andata contro il Monza; l’unico difensore della Juventus che ha realizzato più reti esclusi rigori in una stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria è stato Igor Tudor, che è arrivato a quota sei nel 2000/01.Il Monza è, assieme alla Salernitana, una delle due squadre che non hanno conquistato alcun successo nelle ultime otto partite di Serie A: tre pareggi e cinque sconfitte per i brianzoli nel periodo. Nelle ultime otto giornate di campionato, il Monza ha raccolto soltanto tre punti, frutto di altrettanti pareggi (5P): solo la Salernitana ha fatto peggio nel periodo (due). Dei 45 punti complessivi raccolti finora in questo campionato, il Monza ne ha conquistati soltanto nove (il 20%) contro squadre che occupano attualmente la prima parte della classifica: più soltanto di Frosinone (otto) e Salernitana (sette). Il Monza non vince in trasferta da quattro partite di campionato (2N, 2P) e potrebbe restare senza successi per cinque match esterni di fila per la prima volta in Serie A; inoltre, i brianzoli potrebbero perdere due gare consecutive lontano dalle mura amiche per la prima volta nel torneo dal periodo tra giugno e settembre 2023 (tre in quel caso, l’ultima della stagione 2022/23 e le prime due del campionato in corso). Il Monza è la squadra che ha segnato in percentuale più gol su azione in questo torneo: il 77%, ovvero ben 30 sui 39 complessivi Il Monza è la squadra che ha effettuato meno recuperi offensivi (152) in questo campionato; la Juventus, invece, ne conta 219: più soltanto della Roma (201) tra le squadre attualmente nella metà alta della classifica. In caso di successo contro la Juventus, il Monza raggiungerà quota 100 punti in Serie A (al momento 97); considerando i tre punti a vittoria da sempre, quella brianzola sarebbe soltanto la dodicesima squadra a raccogliere almeno 100 punti nelle prime due stagioni in assoluto in Serie A e la prima dal Chievo nel 2001/02 e 2002/03 (109 - 54+55).

Le parole di Palladino

"Mi rende orgoglioso tutto il percorso fatto dalla passata stagione fino a quest`anno. Le due salvezze equivalgono a due scudetti - le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza ed ex della sfida - È stato fatto un grandissimo lavoro, siamo stati una grande famiglia. Il calcio ti mette davanti a situazioni che ti mettono i brividi, credo molto nel destino e non è un caso aver iniziato il mio percorso qua con la Juventus e concludere questa stagione con la stessa squadra. Abbiamo battuto grandi squadre, tutte le big e domani dovremo cercare di chiudere in bellezza".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Montero.

Monza (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, D’Ambrosio, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Monza è in calendario per oggi, sabato 25 maggio, alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno a dirigere Juventus-Monza. A coadiuvare, gli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale Niccolò Baroni di Firenze. VAR Daniele Paterna di Teramo; AVAR Gianpiero Miele di Nola (Na).

