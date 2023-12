Milan, Jovic da valutare: in caso di forfait con il Sassuolo è pronto Camarda

Milano, 28 dicembre 2023 – Venerdì Stefano Pioli parlerà alla vigilia del match chiave contro il Sassuolo previsto per sabato alle 18 a San Siro e solo allora si avranno maggiori certezze sull’undici che affronterà Berardi e soci in una sfida che il Milan non può permettersi di sbagliare dopo il pareggio last second a Salerno e la panchina scottante del tecnico emiliano che, è quasi certo, dovrà fare a meno di Yunus Musah, ancora alle prese con un problema muscolare che lo sto tormentando nelle ultime settimane. Oltre allo statunitense saranno sicuramente fuori anche Sportiello, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Mattia Caldara, Tommaso Pobega e Noah Okafor e, oltre a questi, potrebbe aggiungersi anche Luka Jovic. L’attaccante ha preso una botta alla caviglia da Gyomber durante la partita all’Arechi di venerdì scorso e se inizialmente il problema sembrava risolvibile a breve ora le cose sono cambiate: ieri l’attaccante rossonero non si è allenato in gruppo ma se entro domani il dolore dovesse diminuire potrebbe essere convocato almeno per la panchina. Se Jovic, invece, non dovesse recuperare Pioli è pronto a richiamare Francesco Camarda: il 2008 sta continuando ad allenarsi con la prima squadra dopo che un mese fa ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina, diventando il più giovane debuttante nella storia del massimo campionato italiano.

Formazione

Contro i neroverdi potrebbe rivedersi la difesa a quattro con Theo Hernandez (al momento favorito sul 2005 Simic) nuovamente centrale di difesa accanto a Simon Kjaer, capitan Calabria a destra e Florenzi, mentre a centrocampo saranno confermati Ismael Bennacer, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Davanti spazio al confermatissimo tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Mercato

Il Milan, intanto, ha accelerato per il ritorno di Matteo Gabbia in rossonero: il difensore di Busto Arsizio, ceduto la scorsa estate in prestito secco al Villarreal fino al 30 giugno 2024 per consentirgli di giocare con maggiore continuità, è pronto a fare rientro alla base a gennaio per tamponare la carestia di difensori colpiti dai tanti infortuni. Il prossimo 2 gennaio, giorno dell’apertura del mercato invernale, si arriverà alla definizione del ritorno del classe 1999 mentre la dirigenza tiene aperte le piste Clement Lenglet (Aston Villa, ma di proprietà del Barcellona), Thilo Kehrer del West Ham, con cui si lavora per un prestito con diritto di riscatto, e Nordi Mukiele del PSG. Difesa ma non solo: a gennaio il Diavolo proverà l’affondo per Serhou Guirassy, attaccante guineano (di passaporto francese) dello Stoccarda che finora ha realizzato 19 gol e 2 assist in 16 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Davanti a un’offerta seria il classe 1996 potrebbe salutare il club già a inizio anno: con la proroga del Decreto Crescita nel calcio e le conseguenti agevolazioni fiscali per i club italiani che acquistano all'estero (ma soltanto fino a febbraio 2024) i rossoneri sono intenzionati a muoversi con decisione sul bomber dello Stoccarda, sotto contratto fino al 30 giugno 2026, che può liberarsi per 17 milioni di euro, ovvero il valore della clausola risolutoria inserita nell'accordo con i tedeschi.