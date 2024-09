Milan, tegola Bennacer. Rischia tre mesi di stop

Enensimo infortunio per Ismail Bennacer: il 26enne, impegnato in questi giorni con la nazionale algerina, si è fermato durante l’allenamento di ieri. Dai primi esami effettuati dallo staff medico si tratterebbe di una lesione di terzo grado al polpaccio, con conseguente stop di circa tre mesi. Verranno effettuati ulteriori accertamenti in Italia. Tegola sul centrocampista che, nell’ultimo quadriennio, è stato costretto a saltare ben ottanta partite per infortunio. Tutto liscio nella sua prima stagione in rossonero, datata 2019/2020 dopo le esperienze con Empoli, Tours (Serie B francese) e giovanili dell’Arsenal. Nel campionato successivo è soprattutto un problema al bicipite femorale a tenerlo ai box per quasi due mesi. Nell’anno dello scudetto, solo una distorsione alla caviglia e un affaticamento.

Nel successivo biennio, però, quarantasei partite saltate: guai ancora al bicipite femorale e agli adduttori, ma soprattutto la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, con conseguente operazione nel maggio 2023. Ora, un nuovo stop che lo mette in dubbio per i prossimi mesi. Di fatto, era già in dubbio e sul mercato. Contratto fino a giugno 2027, rinnovato a gennaio dell’anno scorso, a 4 milioni netti di ingaggio. In estate (ma anche prima) le sirene provenienti dall’Arabia Saudita mai concretizzatesi. Negli ultimi giorni di agosto, poi, l’accostamento all’Atletico Madrid e, soprattutto, il tentativo del Marsiglia di Roberto De Zerbi quasi sul gong della sessione di calciomercato. Niente di fatto, anche se proprio sul fronte Olympique (che ha poi ceduto Jordan Veretout al Lione) nei giorni scorsi era trapelata l’intenzione di tornare sul giocatore a gennaio, quando riapriranno i trasferimenti. Ora, gli scenari potrebbero cambiare. Così come erano cambiati tra il raduno a Milanello di inizio luglio e la partenza della Serie A.

Fonseca, infatti, aveva fatto giocare il 26enne con continuità nel precampionato e gli aveva affidato una maglia da titolare per la prima contro il Torino. Elemento sia in grado di fungere da “ruba palloni“, sia di avviare l’azione nella costruzione dal basso, intanto. In più, mancino: caratteristica non da poco per il tecnico portoghese che ama schierare i due centrocampisti centrali (nel 4-2-3-1) a piede invertito. Poi le voci di mercato, la panchina per tutta la gara di Parma e l’esclusione dalla lista dei convocati con la Lazio, ufficialmente per gastroenterite (aveva anche saltato tre allenamenti). In linea teorica, Bennacer avrebbe potuto rappresentare una sorta di nuovo acquisto, dopo i mancati arrivi dei vari Rabiot e Manu Koné. E, in coppia con Fofana, avrebbe anche dato la possibilità di alzare Reijnders sulla tre quarti, in una posizione ibrida da rifinitore e regista (che occupa con profitto in nazionale). Ora, però, un nuovo infortunio. E nuovi dubbi sul futuro.