Milan, testa al futuro. L’assist di Reijnders: "Qui sto molto bene»

"Al Milan sto molto bene e voglio continuare così". Parola di Tijjani Reijnders e musica allo stato puro per il popolo rossonero. Sempre più innamorato del centrocampista 27enne: 4 reti e 3 assist fin qui. Qualità, ma anche quantità: in Champions, ad esempio, è tra i giocatori che corrono di più in assoluto (46,8 chilometri in 4 partite). L’ex Az Alkmaar è arrivato solo l’anno scorso: contratto fino al 2028, ingaggio da quasi due milioni (1,8). Ma le sirene passate e presenti di Barcellona e Manchester City, oltre al rendimento, hanno convinto la società a mettere subito in pista una proposta di prolungamento, fino a giugno 2030 e con stipendio raddoppiato (3,5 milioni). "Un gesto davvero grandioso, da grande club", le parole recenti del padre del giocatore. Che, dal ritiro della nazionale olandese, manda messaggi più che incoraggianti: "Dopo il gol segnato al Real Madrid il mio telefono ha continuato a squillare senza sosta. In questi casi il rischio è esaltarsi troppo, ma non è affatto la mia intenzione. Al Milan sto molto bene. E anche a Milan posso ancora passeggiare tranquillamente. In campo tocca a me continuare così".

Sempre in tema di sirene, continuano le voci da Barcellona su Leao: il giocatore, comunque, è legato al Milan fino al 2028 e ha una clausola rescissoria da 175 milioni attiva solo nei primi quindici giorni di luglio. Prima e dopo, bisogna bussare a Casa Milan, dove non possono che far piacere la parole del ct dell’Italia Under 21 Nunziata sul 16enne Camarda: "Lo teniamo in considerazione per l’Europeo di quest’estate". Note tutt’altro che liete, invece, per i giocatori in scadenza a giugno: Calabria, Jovic e Florenzi. Non rinnoveranno. L’ex capitano aveva avuto proposte dal Galatasaray che potrebbero tornare attuali. Il club turco pensa anche all’attaccante. Il serbo in rossonero non vede il campo da fine settembre.

Frenato dalla pubalgia, è andato in nazionale in ottobre (giocando) e anche in questi giorni, nei quali si allena da solo proprio a causa dell’infortunio. Per i giocatori in scadenza nel 2026, a un passo gli accordi con Gabbia e Maignan: fino al 2029, ingaggio rispettivamente da circa 2 e 5 milioni. Con Theo Hernandez che attualmente percepisce 4,5 milioni, invece, ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta. Intanto in via Aldo Rossi si pensa anche a gennaio: contatti per Reda Belahyane, 20enne centrocampista del Verona. Valutazione attorno ai 10 milioni.