Reijnders totale. Pulisic non punge. Rimpianti Leao

MAIGNAN 6,5. Si fa colpevolmente bucare da Calhanoglu. Ma prima e dopo sforna almeno sei parate con i fiocchi.

WALKER 6,5. Si fa sentire nei corpo a corpo: presenza, personalità. Cala con Zalewski.

GABBIA 6. Parte spendendo fuori due palloni: vietato rischiare. E non gli succede quasi mai.

THIAW 6. Cerca di scoraggiare Thuram in tackle e con le cattive. Qualche buco, molta pulizia.

THEO HERNANDEZ 6. Ammonito alla svelta, ma Darmian non è Dumfries: regge, accompagna Leao, piazza qualche sgroppata.

FOFANA 6,5. Si riforma la coppia con Reijnders, si rivede la diga dei bei tempi. Stronca e fa ripartire con semplicità.

REIJNDERS 7. Prende palla dalla difesa ed è architetto, inventore, incursore. Tutto e bene. Anche un contrasto con Calhanoglu.

JIMENEZ 6,5. Vent’anni da compiere, qualità, idee, quantità e applicazione da vendere. Carattere da dosare.

PULISIC 5,5. Tra le linee macina chilometri per fare da raccordo. Stringi-stringi, però, combina poco.

LEAO 6,5. Sterza su Darmian ma trova Martinez. Bollicine e sgasate, manca l’ultima giocata: sfiora l’incrocio nel finale.

ABRAHAM 7,5. Mette la firma come a Riad. Ruggisce e fa anche il Maignan su De Vrij.

ALL. CONCEICAO 6,5. Punta su Abraham e Jimenez: scelte che funzionano: i 20 punti di distacco in campionato non si sentono.

Sottil 6. Pedala, quinto alla bisogna. Joao Felix, Gimenez, Bondo, Chukwueze sv.

Voto squadra 6,5.

Luca Mignani