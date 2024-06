Milan, non solo Zirkzee (col fratello): per l’attacco seguiti anche Demirovic e Depay

Milano, 20 giugno 2024 – L'attacco è sempre al centro dei pensieri del Milan. Joshua Zirkzee, ma non solo: in più, infatti, le nuove piste portano a Ermedin Demirovic (26 anni, Augusta) e a Memphis Depay (30 anni, Atletico Madrid). Il tutto con il rinnovo per un altro anno già concordato con Luka Jovic.

Capitolo Zirkzee: per abbassare le commissioni richieste dall'agente Kia Joorabchian (15 milioni), i rossoneri sarebbero pronti a ingaggiare anche il fratello di Joshua che fa parte della scuderia del procuratore anglo-iraniano. Jordan Zirkzee, 19 anni in luglio, anch'egli centravanti, è in scadenza con il Bayer Leverkusen: in stagione, con l'Under 19, 6 gol e 3 assist. Nel frattempo, dopo aver seguito Broja (Chelsea) nel match della sua Albania contro l'Italia, spunta anche il nome di Demirovic: bosniaco, 185 centimetri di altezza, centravanti dell'Augusta (contratto fino al 2026) con cui ha chiuso la stagione totalizzando 15 reti e 10 assist).. Nel suo passato Friburgo, San Gallo, serie B spagnola (Almeria) e francese (Sochaux). Da non sottovalutare, poi, l'occasione a parametro zero: Depay infatti, attualmente impegnato agli Europei con l'Olanda, lascerà a fine giugno l'Atletico Madrid per fine contratto. Quest'anno, con la squadra di Simeone, nonostante due infortuni muscolari, 5 gol in campionato, uno in Champions (all'Inter) e 3 in Coppa del Re. Nel ricco curriculum del 30enne (92 presenze e 45 reti in Nazionale) Barcellona, Olympique Lione, Manchester United e Psv.