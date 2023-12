Milan-Monza, formazioni ufficiali: Kjaer e Pobega titolari. Partita in diretta alle 12.30

Milano, 17 dicembre 2023 – Terminata l’avventura in Champions con la vittoria a Newcastle e il passaggio in Europa League, il Milan si rituffa in campionato. La squadra di Pioli affronta il Monza nell’anticipo domenicale del 16esimo turno: serve un successo per riscattare la sconfitta con l’Atalanta e guadagnare terreno sulla Juve, fermata venerdì sera sul pareggio dal Genoa.

Leao torna titolare in Serie A dopo l’infortunio di Lecce, in campo anche Kjaer. A centrocampo spazio a Pobega, al posto di Musah out per un affaticamento muscolare. I brianzoli arrivano a San Siro galvanizzati dal successo contro il Genoa e sono pronti a dare battaglia per strappare un risultato di prestigio.

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino.

La partita live alle 12.30

Dove vedere la sfida in tv

Milan-Monza è trasmessa in diretta da Sky e Dazn.