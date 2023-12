Milan, contro il Monza scelte obbligate per Pioli: probabili formazioni e dove vederla

Milano – Nel giorno del compleanno numero 124 del Milan i pensieri sono tutti rivolti al match di domenica alle ore 12:30 a San Siro contro il Monza, un derby lombardo da non fallire per sfruttare il mezzo passo falso della Juventus in attesa del big match di serata tra Lazio e Inter. Possibile, ma non sicura, la presenza allo stadio di Zlatan Ibrahimovic, bloccato da qualche linea di febbre: per questo motivo ieri a Milanello lo svedese non si è fatto vedere ma domani dovrebbe avvenire l’incontro in tribuna tra il neo Senior Advisor di RedBird e Adriano Galliani.

Scelte

Anche oggi Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo e corre verso la convocazione per la sfida di domani quasi due mesi dopo l’infortunio muscolare. Si ferma, invece, Yunus Musah: il centrocampista americano ha un affaticamento e per questo, a scopo precauzionale, non verrà convocato per la partita contro la squadra di Palladino. Oltre a Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Mattia Caldara e Marco Pellegrino, Stefano Pioli perde per squalifica anche a Davide Calabria, per questo le scelte a disposizione in difesa restano Tomori, Theo Hernandez e Florenzi, oltre i due classe 2005 Simic e Bartesaghi. Se dovesse giocare Simic, in caso Kjaer non dovesse ancora essere al top, allora il francese potrebbe tornare ad occupare la corsia sinistra con Florenzi a destra, in caso contrario, spazio a Bartesaghi terzino e Theo nuovamente centrale. Tra le note positive per il tecnico emiliano, invece, il buon periodo di forma di Jovic e Chukwueze, con Okafor che scalpita per trovare spazio: domani il centrocampo a tre sarà formato da Loftus-Cheek, Reijnders e il possibile ritorno da titolare di Ismael Bennacer (in ballottaggio con Adli), mentre In attacco Pulisic o Chukweze a destra, Leao a sinistra e al centro si giocano una maglia dal primo minuto Giroud e Jovic.

Tomori

Fikayo Tomori, protagonista di prestazioni di altissimo livello, ha parlato del momento del Diavolo: "A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions, ora affronteremo l'Europa League con la consapevolezza di poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nell'intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e non c'era più niente da perdere. Nella ripresa è uscita una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato. Ora c’è Theo di fianco a me, ci troviamo bene sul campo. Con il rapporto che abbiamo non dobbiamo parlare molto, sappiamo bene quali sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche sul campo. Stiamo lavorando sul restare concentrati e focalizzati per 95 minuti, per l'intera partita. Ultimamente abbiamo perso un po' di punti e ora dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi più che guardare la classifica”. Sul ritorno di Ibra, l’ex Chelsea ha commentato: “Lui ha una mentalità vincente, vuole vincere sempre ed era così sia in campo o quando era infortunato. Mi aspetto che sarà così anche questa volta, è una mentalità che si allinea bene col Milan. Sono contento che sarà nuovamente con noi”. Infine, una chiosa sul club: “Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista”.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Kjaer, Adli, Krunic, Pobega, Chukwueze, Romero, Chaka Traorè, Giroud. All. Pioli. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, D’Ambrosio, Carboni, Kyriakopoulos; Pessina, Gagliardini; Colpani, Mota, Ciurria; Colombo. All. Palladino.

Dove vederla

Milan-Monza di domenica 17 dicembre alle ore 12:30 sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN.