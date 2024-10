Milan, con il Napoli è emergenza: fuori anche Gabbia

Milano, 27 ottobre 2024 - Tegola per il Milan in vista del big match contro il Napoli di martedì sera (ore 20.45) contro il Napoli. Durante l'allenamento mattutino, infatti, si è fermato Gabbia: problema muscolare al polpaccio, salterà la sfida contro Lukaku e compagni.

Il difensore, sempre per un fastidio al polpaccio, aveva saltato l'ultima partita di campionato contro l'Udinese, mentre aveva giocato in Champions contro il Bruges. Al suo posto, Pavlovic in vantaggio su Thiaw. Cerotti anche in attacco, poi Abraham non dovrebbe riuscire a superare la forte contusione alla spalla rimediata sabato 19 ottobre.

Gli assenti

Sarà un Diavolo decisamente incerottato, viste anche le (pesanti) assenze di Theo Hernandez e Reijnders: a causa del rinvio della partita con il Bologna, il francese (che aveva rimediato due giornate dopo l'espulsione per proteste a fine gara a Firenze) e l'olandese (cartellino rosso contro l'Udinese) non hanno potuto scontare il turno di squalifica e dovranno farlo martedì sera.

Jovic, invece, è in dubbio causa pubalgia: la punta, non convocata contro la Fiorentina, aveva giocato due partite (da subentrato) con la nazionale serba, per poi finire ancora fuori settimana scorsa (mentre in Champions non è in lista).

Francesco Camarda festeggia gol (poi annullato) con il Bruges

Scatterà la chiamata per Francesco Camarda, appositamente a riposo oggi in occasione di Perugia-Milan Futuro 0-2. Il 16enne, così, torna in prima squadra dopo l'esordio in Champions di martedì che lo ha fatto diventare il più giovane italiano a debuttare nella competizione. Dovrebbe invece tornare a disposizione capitan Calabria: superata la lesione muscolare al soleo del polpaccio sinistro.

Intanto Fonseca ragiona sulla formazione anti-Conte: Leao è in ballottaggio (e in vantaggio) su Okafor, mentre a centrocampo Loftus-Cheek dovrebbe sostituire Reijnders. C'è anche l'opzione Musah: al posto dell'inglese oppure al suo fianco, per una mediana più da battaglia guidata da Fofana. Intoccabile Pulisic che potrebbe partire esterno, ma anche più accentrato.

La probabile formazione

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.