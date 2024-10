Milan-Napoli in chiaro, dove vederla. Formazioni e orario tv

Milano, 29 ottobre 2024 – Il piatto forte tra gli anticipi della decima e infrasettimanale giornata del campionato di Serie A di calcio è senza ombra di dubbio la sfida in programma questa sera alle 20.45 a San Siro (il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn) tra il Milan padrone di casa e il Napoli primo della classe, che si presenta al calcio d’inizio con uno score di sette vittorie, un pareggio e un solo ko, mentre i rossoneri arrivano all’appuntamento dopo il rinvio a data da destinarsi della gara contro il Bologna. Una decisione dettata dalla forte alluvione che ha colpito il capoluogo felsineo una settimana fa e che, soprattutto per i tempi in cui è maturata, ha lasciato amaro in bocca e polemiche in casa rossonera: “È stata dura da gestire – ha spiegato mister Paulo Fonseca prima della conferenza stampa –. Non sapevamo se avremmo giocato o meno e avremmo potuto fare un carico di lavoro diverso se la partita fosse stata rinviata prima. Noi volevamo giocarla anche perché avevamo due giocatori importanti come Theo Hernandez e Reijnders squalificati e volevamo giocarla anche per questo”. Ora, però testa al Napoli: “La squadra, comunque, si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i miei giocatori. Il Napoli è in testa, può vincere lo scudetto. È una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo. Arriveranno qui molto motivati, ma anche noi lo saremo. Hanno vinto bene tutte le partite che hanno portato a casa fino ad ora”. A tenere banco, in casa rossonera, è anche il caso di Rafa Leao, tenuto o richiamato in panchina più volte in questo inizio di stagione e ben lontano dai livelli in cui si è espresso negli ultimi anni: “Che gli succede? Succede che non sta giocando, ma se giocasse questi problemi non ci sarebbero. Sono dinamiche normali nel calcio. Io devo pensare a più cose nel fare le scelte”.

Le possibili scelte di Fonseca e Conte

Fonseca, costretto a fare i conti con ben sette assenze, non rinuncerà al 4-2-3-1 e potrebbe schierare gli stessi undici titolare contro l’Udinese con in porta Maignan protetto dal quartetto arretrato formato da Emerson Royal (al posto dell’infortunato capitan Calabria), Thiaw, Pavlovic e Terracciano che prenderà il posto dello squalificato Theo Hernandez. La diga davanti alla difesa sarà invece formata da Fofana e Loftus-Cheek, chiamato a sostituire lo squalificato Reijnders, mentre Okafor, Pulisic e Chukwueze agiranno a supporto della punta Morata. Conte, che non ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, opterà per il 4-3-3: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera formeranno il pacchetto arretrato davanti al portiere Meret. Anguissa, Gilmour – chiamato a sostituire l’infortunato Lobotka) e l’inamovibile McTominay comporranno il trio di centrocampo. Davanti, infine, qualche novità rispetto alle ultime uscite nel tridente offensivo che sarà formato da Politano, Kvaratskhelia e Lukaku.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, David Neres. All. Conte.

Dove vederla in tv

La gara Milan-Napoli, valida per la decima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa questa sera, martedì 29 ottobre, alle 20.45, in esclusiva su Dazn.