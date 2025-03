Giroud, nostalgia canaglia: parole al miele per il Milan

Milano, 26 marzo 2025 – Se c'è un giocatore che è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi del Milan negli ultimi anni è senza dubbio Olivier Giroud. L'attaccante, arrivato in rossonero nell'estate del 2021 dopo l'esperienza di tre anni al Chelsea, è subito diventato un idolo della tifoseria del diavolo, contribuendo in prima persona alla conquista del campionato del 2021-22. Nella prima stagione nel capoluogo lombardo, infatti, il centravanti francese metterà a segno undici centri in Serie A, tra i quali la pesantissima doppietta contro l'Inter il 5 febbraio del 2022, fondamentale per la conquista del tricolore della squadra rossonera. Sempre nello stesso anno, inoltre, Giroud risulterà essere il giocatore straniero più anziano a raggiungere la doppia cifra alla stagione d'esordio nel campionato italiano. L'ex numero 9 rossonero conserva un ricordo speciale per la vittoria dello Scudetto con il Milan, tanto che in un'intervista rilasciata per Le Parisien ha definito come “incredibile” la conquista del tricolore e giocare per il “Grande Milan”. Giroud, inoltre, ha anche parlato del campionato di Serie A, evidenziando come, secondo lui, sia il campionato migliore di tutti. “È difficile trovare un campionato migliore della Serie A: non avevo mai visto una passione come quella dei tifosi del Milan. San Siro è il vero tempio del calcio”, ha detto il francese. Nel corso della sua esperienza in rossonero, l'attaccante è riuscito a instaurare un bellissimo rapporto con la tifoseria, nonostante abbia vestito la maglia del Milan per soli tre anni. Nell'arco di questo lasso di tempo, l'attaccante ha messo a referto 49 gol e 20 assist in 132 partite totali, con alcuni centri che sono stati pesantissimi. Nella stagione successiva allo scudetto, per esempio, Giroud è stato l'autore del gol dell'iniziale vantaggio nella partita del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, che ha permesso a Pioli di raggiungere le semifinali (dove poi è stato l'Inter ad avere la meglio). Nel giugno dello scorso anno, l'attaccante ha lasciato Milano per approdare in MLS, dove tutt'ora veste la maglia dei Los Angeles FC. Con la nuova squadra, l'attaccante campione del mondo con la Francia nel 2018 è sceso in campo in dodici occasioni, senza però trovare ancora la via della rete. In ogni caso, nonostante la lontananza il francese non ha mai smesso di far sentire il suo affetto per il Milan, che, nel frattempo, lo ha sostituito inizialmente con Morata e poi con Santiago Gimenez, quest'ultimo arrivato nel mercato di gennaio proprio al posto dell'attaccante spagnolo per una cifra di circa 30 milioni di euro dal Feyenoord.