Ombre sul futuro rossonero. Senza Champions un altro Milan. Le big d’Europa sondano Leao. E Theo (scadenza 2026) può partire

Ossessione quarto posto per il Milan, al momento a -6. Questione di prestigio, di introiti (l’ultima Champions ha portato in cassa circa 60 milioni), ma anche di mercato. Senza l’Europa nobile, il canto delle sirene, nel nostro continente e non solo, potrebbe risuonare molto, molto forte per i gioielli del Diavolo.

Su Tijjani Reijnders la società si è mossa in anticipo: contratto prolungato fino al 2030, ingaggio raddoppiato (3,5 milioni più bonus). Ma le big hanno da tempo posato gli occhi sul centrocampista olandese in gol 13 volte in stagione: Barcellona, City e Chelsea, tra le altre, potrebbero offrire prospettive e denari pesanti.

Discorso simile per Christian Pulisic: manca solo la firma sul rinnovo fino al 2029 con aumento di stipendio (da 4 a circa 5 milioni). Lo statunitense, anche di recente, ha pubblicamente espresso la volontà di rimanere, attenzione però all’interesse del Liverpool a caccia del sostituto di Salah.

La Premier potrebbe bussare anche per Leao: il portoghese è legato ai rossoneri da una clausola di 175 milioni (valida nelle prime due settimane di luglio, prima e dopo bisogna appunto passare da Casa Milan), il Chelsea lo starebbe seguendo ancora, come già avvenuto in passato. Stesso discorso per Barcellona e Al Nassr.

Tempo al tempo, mentre quello di Theo Hernandez è agli sgoccioli: il contratto in scadenza a giugno 2026 con ogni probabilità non verrà prolungato, così quest’estate il francese sarà sul mercato ("non possiamo permetterci di perdere giocatori a zero", le recenti parole di Moncada).

Capitolo prestiti: Joao Felix è dato già sulla via del ritorno a Londra tra qualche mese. Più complicato il discorso relativo a Abraham che dovrebbe comunque ridursi l’ingaggio (5 milioni). La Roma ha dalla sua la carta Saelemaekers, anche se le operazioni sono distinte: 25 milioni per il centravanti, 15 per il belga la valutazione iniziale, ma molto è cambiato.

Tanti, poi, i prestiti con diritto di riscatto su cui ci sarà da lavorare: da Pierre Kalulu a Yacine Adli (scambio con Riccardo Sottil?), da Ismail Bennacer a Noah Okafor, passando per Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Al contrario, il riscatto di Kyle Walker dal City (5 milioni) è stato dato come una pura formalità, ai tempi del suo arrivo.

Il Milan, comunque, è al lavoro anche in entrata, stante la volontà di rinegoziare l’accordo con il Real Madrid (che ha il diritto di recompra) su Alex Jimenez. Il 23enne Samuele Ricci del Torino è un (costoso) obiettivo da tempo, così come un terzino sinistro: Maxim De Cuyper (24 anni, Bruges) e Tyrick Mitchell (25 anni, Crystal Palace) sul taccuino. Seguite anche le stelline dell’Olympiacos Christos Mouzakitis (2006) e Charalampos Kostoulas (2007), così come il difensore 21enne del Verona Diego Coppola.