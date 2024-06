Milan, casting in mediana: non solo Fofana, occhi anche su Rabiot e Douglas Luiz

Milano, 10 giugno 2024 – Fofana è sempre l'obiettivo numero uno per il centrocampo, ma intanto il Milan si è mosso per chiedere informazioni anche in merito a Rabiot e Douglas Luiz. Nella lista della spesa dei rossoneri infatti, oltre a un attaccante (Zirkzee), un terzino (Cash o Emerson Royale), un difensore centrale (Brassier o la suggestione Hummels) serve anche un mediano.

Il preferito

Fofana, 25 anni, 4 gol e altrettanti assist nell'ultimo campionato di Ligue1, lascerà sicuramente il Monaco nonostante abbia un altro anno di contratto. Già giorni fa il giocatore aveva dichiarato: “Ho un accordo per lasciare il club”. Piace al Psg (“non ne sono ossessionato”) e piace anche a Fonseca che lo ha apprezzato da avversario nelle ultime due stagioni. L'ex compagno di Fofana Fabregas, peraltro, ha dichiarato: “So che andrà al Milan”.

Le altre piste

Intanto, però, la società non trascura altre piste. Moncada ha incontrato il ds dell'Aston Villa Monchi (ex Roma) a Londra e anche a Milano: tra gli argomenti, oltre all'esterno Cash, anche Douglas Luiz. Il club inglese deve infatti fare cassa per questioni di fair play finanziario e il centrocampista brasiliano (su cui sembra in vantaggio la Juve) piace da tempo: 26 anni, super stagione da 10 gol e altrettanti assist tra campionato e coppe. Nelle ultime ore, poi, è circolato il nome di Rabiot: il francese è in scadenza di contratto con la Juventus e, proprio perché arriverebbe a parametro zero, fa gola. Avrebbe qualche contatto in Premier, ma il Milan ha chiesto informazioni. I bianconeri hanno proposto un rinnovo biennale con opzione sul terzo, non c'è p erò sintonia sull'ingaggio che il giocatore vorrebbe superiore a 8 milioni.