Milan, stallo su Zirkzee. Ma adesso spunta Omorodion

Milano, 14 giugno 2024 – Zirkzee sì o Zirkzee no? Resta distanza tra la richiesta dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni e l'offerta del Milan. Chiaro, ieri, Ibrahimovic: “Non facciamo beneficenza, è una trattativa. Spendiamo intelligentemente. E il valore lo decidiamo noi”. Così, intanto, spuntano altre piste: oltre a Dovbyk e Guirassy, ad esempio, ecco Omorodion.

Ben inteso, per Zirkzee sarebbe tutto pronto, eccezion fatta per il (decisivo) capitolo commissioni: il Milan ha comunicato al Bologna l'intenzione di versare la clausola rescissoria da 40 milioni, per il giocatore (che vorrebbe rimanere in Italia ed è stato convocato in extremis per gli Europei) sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa 4 milioni a stagione. Resta il “duello” con l'agente. E il lavoro su altri nomi in parallelo.

L'ultimo emerso è quello di Samu Omorodion: 20 anni, 193 centimetri di altezza, 9 gol in stagione, 8 con l'Alaves e uno con il Granada dove ha giocato solo una partita ad inizio campionato. È di proprietà dell'Atletico Madrid (scadenza nel 2028). Giovane, di prospettiva, non ha l'aria di essere un'alternativa a Zirkzee, come invece Dovbyk: per l'ucraino 26enne annata da 24 gol e 10 assist in Spagna con il Girona. Valutazione: 40 milioni. Piace al Napoli e proprio all'Atletico Madrid.

Decisamente più abbordabile la clausola rescissoria di Guirassy: 17,5 milioni per avere il 28enne. Il centravanti dello Stoccarda (28 gol) è nel mirino del Borussia Dortmund. E, di recente a Sky Germania, il giocatore ha dichiarato: “Se mi immagino al Borussia? Assolutamente, è un club molto grande. Ma non c'è nulla di avanzato e sono ancora sotto contratto con lo Stoccarda”.