Youth league. Ossola l’acciuffa nel recupero. La Primavera pareggia coi belgi

Il Milan Primavera acciuffa un pari in extremis contro il Bruges, dopo una partita praticamente dominata (19-7 il conteggio delle conclusioni). Dopo lo 0-0 col Liverpool e l’1-3 contro il Leverkusen, secondo punto per i rossoneri sotto gli occhi della dirigenza (Ibrahimovic, Moncada, D’Ottavio, Kirovski e Vergine). Nel 4-3-3 di Guidi anche Malaspina e Liberali, prelevati da Milan Futuro. Belgi in vantaggio a fine primo tempo: Stalmach stecca in disimpegno, Furo ringrazia, dribbla Pittarella e segna a porta vuota. Nella ripresa il Milan attacca a testa bassa e pareggia al quinto di recupero: traversone di Comotto incornato in rete da Ossola.

MILAN-BRUGES 1-1 (0-1)

Marcatori: 41’ Furo (B), 50’ st Ossola (M). L.M.