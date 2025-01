San Siro, match alle 12,30. Conceição ritrova Pulisic. Dubbio Fofana

Campionato, Champions, Coppa Italia. Con benzina, acciacchi e diffide da gestire. In più, il mercato. Insomma: momento di fuoco. Il Milan ha appena superato la metà del tour de force iniziato a Riad e fatto di undici partite in poco più di un mese. Oggi, per pranzo (ore 12.30) il Parma a San Siro: al Tardini aveva fatto vedere i proverbiali sorci verdi ai rossoneri. Altri tempi, altra guida, altra storia. Ma tocca sempre rincorrere con quel -8 dal quarto posto, con la partita di Bologna da recuperare, che fa male ai tifosi che continuano la contestazione partita il 15 dicembre. Da allora la Sud canta "Cardinale, devi vendere, vattene" regolarmente. Conceiçao vede e sente: ha fatto un appello, una sorta di chiamata alle armi, come fa con la squadra. Vincere è obbligatorio, per poi volare a Zagabria e chiudere la pratica qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Poi ci sarà il derby, poi la Coppa Italia con la Roma. Dunque vincere, sì, ma con un occhio anche al futuro. Dunque possibile panchina per Fofana: gioca ininterrottamente proprio da Parma (25 agosto) ed è diffidato. Non ha, però, un sostituto. E il portoghese potrebbe “rischiarlo“ ancora. L’altro inghippo è sulla destra: Calabria candidato numero uno, ma non è al top e in Croazia non ci sarà per squalifica. Nemmeno Emerson Royal (lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro), nemmeno Jimenez (non è in lista Champions) e tanto meno il nuovo arrivato Walke: deve chiudere le pratiche burocratiche essendo cittadino inglese (salterà anche la Dinamo avendo già giocato la prima fase della Champions col City). Mercoledì giocherà con ogni probabilità Terracciano, oggi potrebbe (ri)assaggiare, almeno a partita in corso, le zolle della fascia (in Champions, da neo entrato, ha giocato a centrocampo). Probabile la conferma della coppia Gabbia-Pavlovic, col rientante Tomori escluso. Torna poi Pulisic, già in campo nel finale col Girona. Chukwueze tra i convocati, come Okafor. Servirà più tempo per Loftus-Cheek e Thiaw. Sul mercato, giovedì da segnare sul calendario: tra Milan e Feyenoord ballano una decina di milioni per Gimenez (accordo col giocatore trovato), ma arriverà un’offerta più congrua e, a prima fase di Champions chiusa, i tempi saranno maturi. Sullo sfondo sempre Joao Felix e Lucca. Si lavora anche per Orsolini, inserendo Okafor e Chukwueze.

Le formazioni. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceiçao. Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia. Arbitro: Abisso di Palermo. Tv: ore 12.30 DAZN.