Coppa Italia, Milan show contro il Sassuolo: 6-1 a San Siro. Le pagelle dei rossoneri

Milano, 3 dicembre 2024 - Dopo la convincente vittoria contro l’Empoli, Fonseca opta per un cambiamento nella formazione e ottiene comunque un successo ampio e deciso. L’allenatore modifica ben otto elementi rispetto all’ultima partita stagionale, lascia fuori Maignan e Theo (entrambi non convocati) ma continua ad affidarsi in regia a Fofana e Reijnders, che si rivelano determinanti per il passaggio del turno.

LA PARTITA

Il pubblico della Milano rossonera si aspettava un’altra prova di forza dopo il trionfo al Meazza contro l’Empoli, e la squadra non ha deluso le aspettative. Con una prestazione da applausi, il Milan si è guadagnato l’accesso ai quarti di Coppa Italia eliminando la pratica Sassuolo in pochi minuti e divertendo in pubblico per novanta minuti.

La squadra di Fonseca ha nuovamente messo in evidenza il suo potenziale offensivo. Quando accelera e lascia spazio ai suoi talenti, le avversarie non possono fare altro che preoccuparsi. Vittima di turno è il Sassuolo di Fabio Grosso, che non ha potuto nulla contro le accelerazioni di Leao e Chukwueze e la qualità di Reijnders, autore di un’invenzione che ha spezzato la difesa neroverde, successivamente costretta a raccogliere la palla in rete per sei volte.

Dopo il gol del vantaggio di Chukwueze, gli emiliani sono andati in blackout. In pochi minuti, il Milan ha segnato altre tre reti: Reijnders, ancora Chukwueze e Leao. Nella ripresa, gioie anche per capitan Calabria e Tammy Abraham (nel mezzo il gol del Sassuolo con Mulattieri), che hanno chiuso la partita.

Nell’ultima mezz’ora, la squadra di Fonseca ha gestito il match, sostituendo anche Reijnders, mantenendo il possesso e impedendo al Sassuolo di avvicinarsi all'area rossonera. Una bella serata per i tifosi rossoneri che hanno visto una vittoria bella e convincente, arrivata senza affaticare troppo i giocatori più importanti, in vista dell’anticipo di Serie A di questo venerdì al Gewiss Stadium contro la forte Atalanta.

LE PAGELLE:

MILAN (4-2-3-1):

Sportiello 6 (1’st Torriani 5.5): Resta inoperoso nel suo esordio stagionale in gare ufficiali dopo l’infortunio

Calabria 6.5: Partita giudiziosa e intelligente del capitano rossonero. Sempre in posizione in fase difensiva e in controllo sulle marcature. Nel secondo tempo è bravo a seguire l’azione e siglare il quinto gol dopo la respinta del palo.

Tomori 6.5: Lucido e preciso nel servire i centrocampisti per dare il via alla manovra del Milan. Sempre puntuale nelle chiusure in velocità

Pavlovic 6.5: sempre incollato all’attaccante avversario nelle rare ripartenze neroverdi. Strepitoso in chiusura su Mulattieri nel secondo tempo.

Terracciano 6.5: Bravissimo a verticalizzare immediatamente verso Abraham in occasione del terzo gol. Disattento in gergo calcistico “piatto” in occasione del gol del Sassuolo

Fofana 6.5 (1’st Musah 6): Imprescindibile per Fonseca. Ancora una diga a centrocampo, ma questa volta il tecnico rossonero lo lascia a riposo nel secondo tempo.

Reijnders 8 (20’ st Bartesaghi 6): Forse è ora di iniziare a prenderci l’abitudine. Partecipa sempre ai gol dei rossoneri. Segna l’ottavo gol stagionale e trascina la squadra ai quarti nel giro di venti minuti

Chukwueze 7.5: Prima doppietta con la maglia del Milan. Nel primo gol detta alla grande i tempi di inserimento. Nel secondo si fa trovare pronto e apre bene il sinistro

Loftus-Cheek 6.5 (1’st Pulisic 6.5): Dinamico, intraprendente, e anche assist-man. Gli è mancato solo il gol per coronare una prestazione che ricordava il “Ruben” dello scorso anno

Leao 7 (1’ st Okafor 6): Devastante sull’out di sinistra, pericoloso ogni volta che tocca palla e a tratti immarcabile. Insomma, il Rafa Leao che ci piace

Abraham 7.5: Solita “ape operaia” che lavora per la squadra. Assist al bacio e coi tempi giusti per Chukwueze e gioia anche per lui che segna il sesto gol.

Fonseca 7: Il suo Milan continua a crescere e soprattutto a maturare. La serietà e la qualità messa in campo dai suoi ragazzi oggi ne sono la prova. In venti minuti chiude la pratica Sassuolo e già al primo tempo prepara i cambi in vista della sfida al Gewiss con l’Atalanta

A disp.: Raveyre, Morata, Jimenez, Royal, Thiaw, Gabbia, Camarda.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino 5.5; Paz 4.5 (1’ st Miranda 6), Odenthal 5, Muharemovic 5, Pieragnolo 4.5 (22’ st Missori 5.5); Iannoni 5, Obiang 5.5, Caligara 5 (22’ st Thorstvedt 6); Volpato 5.5, Mulattieri 6.5 (37’ st Toljan sv), Antiste 6.5 (37’ st Kumi sv) . All Grosso 5

A disp: A. Russo, Moldovan, Ghion, Berardi, Boloca, Moro, D’Andrea, Lauriente, Pierini, F. Russo.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 7

Marcatori: 12’ pt Chukwueze (M), 17’ pt Reijnders (M), 21’ pt Chukwueze (M), 23’ pt Leao (M), 11’ st Calabria (M), 14’ st Mulattieri (S), 16’ st Abraham (M)

Ammoniti: Paz e Odenthal (S), Terracciano (M)

Spettatori: 31 392