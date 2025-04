Scorie dopo la sconfitta di napoli. Walker a Joao Felix: "Passa la palla, nessuno è Messi». Il mister rossonero: "Battibecchi che fanno bene»

"Basta che passi la palla, non siamo Messi, non c’è nessun Messi qui, passa la palla". Da Kyle Walker a Joao Felix, qualcosa più di un suggerimento. Il consiglio dell’inglese al portoghese è stato immortalato dalle telecamere nella pancia del Diego Armando Maradona, domenica sera, al rientro in campo dopo l’intervallo. Zero, peraltro, i dribbling dell’ex Atletico, sostituito poi dopo una decina di minuti.

Una frase che fotografa due situazioni opposte eppure comuni: la leadership del difensore in prestito dal City (il Milan ragiona sul riscatto, non più così certo), il momentaccio dell’attaccante (che invece è già praticamente certo di tornare al Chelsea in estate e che potrebbe finire al Galatasaray). Sergio Conceiçao ha parlato di normale periodo di adattamento al calcio italiano, per Joao.

E ha commentato così il siparietto: "Non sapevo, per me è una mezza novità. Ma è normale questo battibecco, anzi: a me piace quando i giocatori parlano, devono farlo anche di più. La comunicazione è importante, così come la personalità".