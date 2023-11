Serie A, Milan-Udinese: le ultimissime sulle formazioni e dove vederla in tv

Milano, 4 novembre 2023 – Il pareggio subito in extremis domenica scorsa in casa del Napoli ha lasciato non poco amaro in bocca in casa di un Milan che stasera alle 20.45 affronterà a San Siro l’Udinese (match in diretta su DAZN e Sky Sport) con l’obiettivo di riprendere a correre a pieno regime per non perdere terreno da Inter e Juventus: “È normale che le aspettative nei nostri confronti si siano alzate – ha spiegato mister Stefano Pioli in conferenza – perché siamo il Milan. Contro il Napoli avevamo un doppio vantaggio e avremmo dovuto vincere, ma adesso conta solo l’impegno di domani contro l’Udinese. Credo che faranno una gara d’attesa e dietro sarà molto compatta. Dovremo quindi fare i conti con le difficoltà di trovare i giusti spazi per sorprenderli senza concederne a loro per ripartire. Dovremo essere lucidi, compatti e pazienti. Vogliamo tornare a vincere. Alla Champions ci penseremo dopo”. La buona notizia per il tecnico rossonero è il ritorno di Loftus-Cheek: “Sta bene e domani tornerà disponibile”. Ancora out, invece, PUlisic, Chukwueze e Kjaer: “Dovrebbero rientrare contro il PSG. In queste ultime due settimane abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni ma presto la situazione dovrebbe migliorare. Giocando spesso, purtroppo, il rischio infortuni aumenta e lo spettacolo ne risente”. Proprio le assenze – soprattutto in attacco condizioneranno ancora le scelte del tecnico rossonero, che dovrebbe passare a un inusuale 4-4-2: in porta ci sarà Maignan, protetto dalla linea a quattro formata da Calbria, Tomori, il rientrante Thiaw e Theo Hernandez. Il centrocampo sarà invece formato da Musah, Leao, che scalerà verso il basso, e da Reijnders e Krunic che agiranno al centro della mediana. La coppia d’attacco, infine, dovrebbe essere formata da Jovic – in vantaggio su Okafor – e Giroud.

Le possibili scelte di Cioffi

Dall’altra parte ci sarà l’Udinese di Cioffi che arriva all’appuntamento dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari dopo una partita che ha comunque dato spunti positivi al tecnico bianconero Cioffi: “Abbiamo cercato di ripartire da tutto quello che di positivo abbiamo fatto contro il Cagliari – ha spiegato il tecnico bianconero in conferenza –. I ragazzi che hanno giocato mi hanno confermato le loro potenzialità. Contro il Milan mi aspetto di vedere il DNA Udinese, una squadra che dà tutto e prova a pungere per fare risultato. Sono certo che a San Siro vedrò tutto questo”. Il tecnico dei friulani punterà ancora sul 3-5-2 con Silvestri tra i pali e il terzetto formato da Perez Bijol e Kabasele a completare il pacchetto arretrato. I quinti sugli esterni saranno invece Ebosele e Kamara, mentre a centrocampo ci saranno sul vertice basso Walace e sulle mezzali Lovric e Samardzic. Davanti, infine, il tandem d’attacco sarà formato da Lucca e Pereyra, preferiti a Thauvin e Success. Orari e dove vederla in TV: la gara sarà trasmessa sabato 4 novembre alle 20.45 su DAZN e Sky Sport. Probabili formazioni: Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. All. Pioli Udinese (3-5-2): Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

