Mister Ceccarelli: "Sono forti e sarà una battaglia». A Matelica è un bivio. Portuali all’assalto

"Una partita molto complessa. La loro è sicuramente un’ottima squadra, anche se ultimamente non sono riusciti a conquistare risultati molto positivi. Ma questo non deve ingannare: sono forti e sarà una battaglia, difficile come tutte".

Stefano Ceccarelli, allenatore dei Portuali Dorica tiene alta la guardia dei suoi in vista della partita di domenica a Matelica. Un incrocio fondamentale, che se fossimo più avanti nel campionato potremmo già definire un autentico spareggio per non retrocedere. Perché i Dockers, in virtù del successo ottenuto lo scorso fine settimana contro l’Urbino, hanno rilanciato le loro quotazioni anche per la salvezza diretta.

E in un colpo solo hanno scalvato il Monturano Campiglione in classifica e sono saliti al quartultimo posto dell’Eccellenza, a una lunghezza dal Fabriano Cerreto – ultima, al momento, nei playout – e a due gettoni di distanza proprio da quel Matelica che oggi, invece, rappresenta la quota "mantenimento della categoria".

Una partita che quindi ha bisogno di poche presentazioni per il navigato tecnico anconetano, che per la trasferta sa di dover fare a meno di alcuni giocatori preziosi, tra cui Ragni e Testoni, squalificati al pari di Lucesoli, che domenica scorsa era stato il match winner del match contro i ducali (l’altro gol ha portato la firma di Guzzini, ndr). Non saranno gli unici assenti, purtroppo per gli anconetani, in considerazione di infortuni e acciacchi.

Ma Ceccarelli confida molto nel suo gruppo, che sa rispondere bene soprattutto nelle difficoltà. Si pensi che mercoledì scorso, dopo il passo falso interno con la Sangiustese Vp (1-4), il mister aveva chiesto una reazione ai suoi: "E quel segnale con l’Urbino è arrivato", data la pazza rimonta, in tre minuti appena, da 0-1 a 2-1. Ossigenante.

"Mi aspettavo una risposta importante dai ragazzi e c’è stata, specie nel secondo tempo".

Per il mister dei dorici, "la vittoria ha dato un’iniezione di fiducia. Ne avevamo fortemente bisogno. Abbiamo ottenuto tre punti contro una formazione forte". Ma i Dockers hanno già resettato e Ceccarelli avverte tutti che col Matelica sarà durissima: "Daremo il massimo in campo, come sempre". I maceratesi, dopo l’exploit contro l’Osimana, hanno conosciuto due sconfitte di fila contro Fabriano Cerreto e Chiesanuova. Chiaro è, quindi, che proveranno a rialzarsi ad ogni costo. Partita in programma alle 15 al Giovanni Paolo II di Matelica.

Giacomo Giampieri