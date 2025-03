Mister Gadda più sereno dopo la sosta: "Se ci avrà fatto bene lo sapremo dopo il fischio finale. Comunque la squadra è in forma». "Saremmo felici di continuare il nostro lavoro. L’Aquila è una delle migliori di questo girone»

"Se la sosta ci ha fatto bene lo vedremo alla fine della partita, dopo il triplice fischio dell’arbitro – attacca così, con un po’ d’ironia, Massimo Gadda nella consueta conferenza pre gara –. A parte gli scherzi, credo che sia servita, una buona cosa per tutte le squadre in un campionato molto difficile. Riprendiamo da L’Aquila, contro una delle squadre migliori. E’ un po’ di partite che non vinciamo, però questo non ci deve preoccupare. Noi dobbiamo pensare a giocare una grande partita, a fare la prestazione, poi il risultato viene da sé. La squadra sta bene, è in un buon momento, ci manca solo Boccardi per un problema alla caviglia, gli altri sono tutti a disposizione. Andiamo a giocarci questa partita contro, lo ripeto, una delle squadre migliori del girone".

La prestazione e il risultato maturati contro la Samb hanno caricato Alluci e compagni, come conferma Gadda: "Con la Samb abbiamo giocato sicuramente una buonissima partita, soprattutto nel secondo tempo, e questo ha dato fiducia alla squadra, così come il fatto di aver riacciuffato il risultato in extremis. Perché poi il risultato molte volte cambia il giudizio su una squadra. Sicuramente è stata per noi un’iniezione di fiducia, che dobbiamo confermare a L’Aquila".

La prima partita da allenatore confermato, anche se senza la firma sul contratto: "Io e tutti quelli che lavorano con me saremmo contenti di dare seguito a quest’annata che sta provando a rimettere in piedi il calcio ad Ancona. Saremmo tutti contenti, ho letto che la società lo sarebbe altrettanto, ci siederemo a un tavolo per parlare di tutto. In questo campionato abbiamo navigato in mezzo a tantissime difficoltà, difficoltà che vanno risolte, bisogna lavorare per dare a questa società l’impronta che merita. Da parte di tutti c’è la voglia di continuare a fare qualcosa di buono. Ma adesso pensiamo a questo finale di stagione, sarebbe un peccato rovinare un buon campionato con un finale sottotono. Per il resto c’è tempo per mettere a posto tutto".

Gadda conclude sull’Aquila e sulla partita: "E’ una delle squadre migliori del girone, con un reparto offensivo importante, Banegas, Giampaolo, Persano, Sereni… All’andata l’Ancona meritava di più di quello che ha ottenuto, ma stavolta sarà tutta un’altra partita. E proveremo a vincerla, giocando a viso aperto. Abbiamo le armi per poterlo fare. In attacco con Martiniello giocherà quasi sicuramente Varriale, contro la Samb ha fatto bene, gli do continuità".

g.p.