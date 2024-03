Mister Tiong rompe il silenzio (a metà): "Tutti uniti per mantenere la categoria"

Tony Tiong torna allo scoperto e lo fa con un comunicato che dice poco o niente, ma con cui, almeno, ribadisce la necessità di restare uniti e compatti, in questo difficile momento, e conferma le sue buone intenzioni, cioè quelle di acquistare il terreno dal Comune per poi costruire il centro sportivo.

Mister Tiong era stato ad Ancona il giorno dopo la partita vinta a Pineto, lo scorso 22 gennaio. Da allora due rinvii del suo successivo viaggio e tanta incertezza lasciata dietro di sé come una scia, dietro ma soprattutto davanti, per tutto ciò che riguarda il futuro dorico.

Ieri, però, senza parlare della sua delusione per i risultati della squadra, il presidente ha voluto far sentire la sua voce tramite una nota diffusa dal club, nota che però non chiarisce quando lo stesso Tiong sarà in città per acquistare definitivamente il terreno dal Comune, tramite la sua società, la Ancona Sports Center, assegnataria del bando. "Entriamo in una fase di campionato in cui sarà sempre più importante essere compatti per mantenere la categoria – scrive mister Tiong –. Per cui chiedo a tutti di stare al nostro fianco, mettendo da parte le polemiche e le delusioni.

Ho la fortuna di essere il presidente di una società importante con dei tifosi straordinari che ci seguono in maniera numerosa in casa e in trasferta.

Purtroppo, in questo campionato, non sono stato presente come avrei voluto, ma la mia vicinanza, il mio supporto verso tutto il club non è mai mancato. Voglio anche comunicarvi che ho accolto favorevolmente le dichiarazioni del sindaco di Ancona Daniele Silvetti che rappresentano e consolidano il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale assieme alla società per la realizzazione del centro sportivo".

E poi la parte più importante delle dichiarazioni rilasciate ieri mattina da mister Tiong, cioè quella che riguarda le sue intenzioni future, dichiarazioni che non contengono nessuna data del suo arrivo nel capoluogo, ma che indicherebbero una sua ferma intenzione di proseguire sul cammino intrapreso: "Confermo che il sottoscritto ha fatto e sta facendo quanto di sua competenza per portare alla realizzazione di un progetto di importanza strategica fondamentale per la società, ma anche per tutto il territorio – conclude il presidente biancorosso –, rispettando quanto più volte dichiarato e illustrato alla cittadinanza e alla tifoseria". Nessuna parola calorosa di ringraziamento e di stimolo per la tifoseria, specie in vista del match con la Torres, né per la squadra. Anche se in questo senso è possibile che mister Tiong nei prossimi giorni decida di comunicare con Gatto e compagni attraverso un videomessaggio. Sarebbe un modo per far sentire la sua voce all’Ancona anche in questa direzione. E per mandare, indirettamente, un segnale di forte vicinanza anche alla tifoseria. Perché in ballo, prima di qualsiasi centro sportivo, c’è la permanenza nella categoria. Una retrocessione in serie D, infatti, rischierebbe seriamente di mettere la parola fine a tutto il progetto nato dall’arrivo in città di Mauro Canil.

Giuseppe Poli