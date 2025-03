Il convitto. Ionnis Sarris, il talento che arriva da Atene: "Sappiamo di appartenere a una realtà importante»

Ci sono le fotografie di un giovanissimo Luca Toni con la maglia canarina, di Lele Adani quando muoveva i primi passi da calciatore a Modena, del modenese Francesco Stanco e dei successi ottenuti dalla Primavera lo scorso anno. La storia può sempre ripetersi e il convitto nasce anche per scriverle e raccontarle, queste storie. Tra loro, c’è quella di Ionnis Sarris.

Talentino greco, di Atene, festeggerà 18 anni tra pochi giorni ed è stato scoperto dal Modena un anno fa. Ha vestito già la maglia della nazionale under 17 del suo paese e una volta arrivato in Italia non ha perso tempo: ha iniziato a frequentare la scuola Dante Alighieri di Modena e ha imparato l’italiano in un battito di ciglia. Per lui, come per altri, il Modena è famiglia. Ancor di più quando si lascia il luogo d’origine, genitori e amici compresi: "Quando abbiamo visto il progetto concluso, abbiamo provato bellissime sensazioni – ha commentato l’attuale giocatore della Primavera – fantastico poter avere anche noi una casa del Modena. Questo convitto ci fa capire l’importanza che la società sente nei confronti di ognuno di noi, vivere qui è una possibilità di stare insieme e crescere sempre meglio. Io sono arrivato a Modena l’anno scorso, ho imparato la lingua e mi sono trovato bene con persone, amici e club. Mi hanno aiutato a sentirmi come a casa mia, è stato bellissimo perché l’ho percepita come una opportunità grande. Stanza? Me la assegnano loro (ride, ndr) non so ancora nulla. Speriamo di avere una bella camera".

Centrocampista di ruolo (con licenza di essere più trequartista) Sarris ha collezionato 20 presenze con la squadra di Rodriguez, segnando 3 reti. Per lui anche qualche apparizione negli allenamenti con il Modena dei grandi, compresa qualche panchina nel periodo di emergenza infortuni di inizio stagione. Se, un giorno, ne sentiremo parlare, una fetta di merito andrà anche alla possibilità di crescita che ha colto a Modena. Naturalmente, glielo auguriamo.

Alessandro Troncone