La giornata. La classifica ’scotta’. Due gli scontri diretti

Si allontano i playoff e rischiano oggi di avvicinarsi i playout. Il ko di Castellammare complica la marcia del Modena in chiave salvezza, ad oggi obiettivo primario visto il momento delicato, con i canarini che saranno oggi spettatori interessati delle due sfide salvezza delle 15, quella di Bolzano fra Sudtirol e Carrarese (se vince la squadra di Castori mette la freccia sul Modena) e quella dela Mapei Stadium fra Reggiana e Sampdoria (col Brescia entrambe a quota 31 viaggiano sull’ultimo gradino dei playout) che con risultati negativi potrebbero far ridurre il +4 attuale sulla zona calda di Zaro e compagni.

Già ieri il primo risultato negativo è arrivato da Frosinone col terzo successo di fila dei ciociari, ora a -2 dal Modena. I laziali hanno rosicchiato ben 8 punti in 270’ alla squadra di Mandelli che nello stesso periodo ne ha colto solo uno in casa col fanalino Cosenza. Contro il Brescia allo ’Stirpe’ ha aperto le danze Kvernadze al 16’ con un gran tiro da posizione angolata, poi dopo il pari di Moncini al 42’ (gran assist di Bisoli, male Cerofolini che si fa passare la palla sotto la pancia) è stato Ghedjemis con un bel tiro a giro a chiudere i conti al 61’.

E’ finita invece 0-0 a Cesena fra i bianconeri e lo Spezia, risultato ottimo per il Sassuolo che vola a +14 sul terzo posto ringraziando anche il portiere cesenate Pisseri che al 72’ ha parato il rigore di Lapadula, chiudendo poi anche sul tap in dell’attaccante ex Cagliari. Identico 0-0 anche quello di Bari fra i pugliesi che salgono a +5 sul Modena all’ottavo posto (davanti ai gialloblù c’è anche il Palermo sconfitto 3-2 venerdì sera dalla Cremonese in casa), ultimo per i playoff, e la Salernitana che aggancia il Mantova (in campo oggi) al penultimo posto.

d.s.