Palumbo all’ottavo centro. "Dobbiamo fare di più, niente tragedie»

"Partita difficile. Gli ultimi dieci minuti non bastano, dobbiamo fare di più e dobbiamo capirlo. Dovremo farci trovare pronti dopo la sosta. Non facciamo tragedie, però". Il calcio di rigore siglato al ’Menti’ (foto) significa ottavo gol stagione per Antonio Palumbo. Siamo certi, però, avrebbe preferito ben altro momento per un aggiornamento dei suoi numeri molto importanti. Le parole del fantasista sono state piuttosto limpide: "Sono stati più bravi di noi a non farci trovare gli spazi, ma non ci hanno messo sotto in maniera così aggressiva – ha spiegato – ci siamo fatti gol da soli, praticamente. Dobbiamo dare di più, è tutto qui. A prescindere dai moduli, dalle parole. Bisogna lavorare e stare zitti". Questo quanto raccontato ai microfoni di Trc, ai quali Palumbo ha voluto ribadire (a seguito di una domanda su quei caldi giorni di mercato) le sensazioni vissute da gennaio in avanti e qualcosa che non ha gradito: "Che io sia leader tecnico o altro lo dite voi – ha sottolineato – siete voi pagati per parlare. Per me parlano i dati, ho giocato tutte le partite dalla fine del mercato, magari in una ho fatto bene, in un’altra meno bene ma il mio ruolo non è mai stato messo in discussione. Non mettete in discussione l’uomo, parlate di me come giocatore del Modena, il resto sono chiacchiere che sento dire in giro da quando è chiuso il mercato. Io sono pagato per giocare e fare quello che mi viene chiesto, che si giochi 3-5-2, 3-4-3, per me non è un problema io faccio ciò che mi chiedono gli addetti ai lavori del Modena. Ora dobbiamo essere arrabbiati perché dobbiamo fare molto di più, me compreso e fare il possibile per salvarci il prima possibile. Pensiamo a noi stessi e non agli avversari".

Alessandro Troncone