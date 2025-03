Marquez fa lo sceriffo in Texas. Martin ai box tra le polemiche

Lassù c’è sempre lui, Marquez. Micidiale nel passo gara, Marc ha sferrato una zampata a tutti a tutti con il suo giro lanciato che ha deciso le prequalifiche sulla pista di Austin. Roba da alieni. Lo Sceriffo, insomma, si prepara a dettare legge anche in questo weekend. E occhio anche al fratellino Alex che però, nella prima giornata americana, è stato costretto a inchinarsi alla doppietta (secondo e terzo tempo) dei ragazzi del team di Valentino: da applausi la prova di Di Giannantonio, e anche quella di Morbidelli. Ci sarà da divertirsi. Bagnaia? Ha lanciato segnali di risveglio, di ripartenza, ma il passo di Marquez e compagni è ancora lontano. Un paio di lampi, Pecco li ha fatti vedere. Ma non basta.

La giornata del Gp delle Americhe si era aperta con una sessione di prove (quella del mattino), segnata da una pioggia battente e con una pista oggettivamente al limite. Sul bagnato il più veloce era già stato Franco Morbidelli con la Ducati del team del Vr46 e alle sue spalle è apparso (piacevole sorpresa) Jack Miller sulla Yamaha Pramac. Le Ducati? Marquez ha vissuto un inizio weekend in chiaroscuro: prima con un botto tanto spettacolare quanto rischioso (ma per fortuna senza conseguenze), poi segnando il terzo tempo del mattino. Più in sofferenza Bagnaia, con l’altra Desmo ufficiale, soltanto sesto nella primissima provvisoria.

Capitolo Jorge Martin. Il pilota Aprilia è da ieri con la sua squadra, al box. L’obiettivo è di risalire sulla Rs-Gp in occasione della prossima gara, quella in Qatar. Ma il caso Martin (con la richiesta di poter salire su un MotoGp in deroga al regolamento per verificare la tenuta fisica, in attesa dell’iscrizione al prossimo Gp) ha surriscaldato gli animi con Gigi Dall’Igna che ha lanciato frecciate al veleno _ in diretta Sky _ sull’atteggiamento del numero uno di Aprilia, Massimo Rivola. "Farò di tutto e ci proverò a correre in Qatar _ assicura Martin _. Vediamo come starò quando siamo là".

Il programma. Oggi libere MotoGp alle ore 16.05 italiane. Qualifiche MotoGp (16.45) e Sprint Race (21). Domani le gare: Moto3 ore 18; Moto2 ore 19.15; MotoGp ore 21. Tutto in diretta su SkyMotoGp e Now.