Modena calcio: preparazione per i playoff Serie B contro Cesena e Bari

Cesena, ci si rivede il 13 maggio. Bari, il 25 aprile, venerdì, "con sobrietà", stando a quanto detto dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Che, in occasione dei funerali di Papa Francesco il prossimo sabato 26 aprile, ha rinviato tutte le manifestazioni in programma e dunque non solo la serie A ma anche le due gare di serie B in calendario (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo, che si giocheranno domenica, il 27, alle 15).

Il Modena ha ripreso ad allenarsi ieri mattina, mettendo nel mirino la trasferta pugliese del San Nicola. Al netto di ulteriore decisioni che non dovrebbero però arrivare per quanto riguarda la giornata del 25 aprile, i canarini ora possono concentrarsi nuovamente sulla volata finale allungata di una settimana perché, come sappiamo, la sfida playoff con il Cesena chiuderà la stagione il 13 maggio. Sfida playoff attualmente. Tra tre settimane, chi può dirlo? Si riparte da Bari. Sicuramente scontro per gli spareggi con tale classifica e partita un po’ difficile da decifrare senza aver toccato con mano un test altrettanto significativo come doveva essere quello coi bianconeri di Mignani. La sosta forzata ha consentito, però, di lavorare su quei giocatori che senza ombra di dubbio non avrebbero partecipato al derby coi romagnoli, ovvero Dellavalle, Caldara e Gliozzi ad esempio. Qualche giorno in più per capirne le condizioni, non tantissimi, ma pur sempre tempo utile per tentare di averli a disposizione dopo i problemi fisici accusati nella settimana appena trascorsa.

Si allena con il gruppo, stabilmente, Fabio Ponsi. Stagione a dir poco sciagurata per l’esterno toscano e chissà che non possa rivedersi proprio sul finale. Ne sapremo di più domani, giorno delle parole di Paolo Mandelli prima della partenza verso Bari dove il Modena troverà una squadra quasi mai entusiasmante quest’anno ma parecchio solida tanto da riuscire a rimanere stabilmente tra il settimo e l’ottavo posto, in zona playoff. Lo slittamento del campionato invita tutti a mentenere dritte le antenne perché i giochi non sono ancora chiusi.

Giuseppe Farina. È scomparso ieri, 92 anni il prossimo 25 luglio, Giuseppe ’Giussy’ Farina, padre dell’ex presidente canarino Francesco Farina. Divenne presidente del Vicenza nel 1968 e ricoprì la carica per 12 anni, il suo nome resterà per sempre legato all’epopea del Real Vicenza di Paolo Rossi, capace di partecipare alla Coppa Uefa e di arrivare sino al secondo posto in A. Nel 1981, pochi anni prima di divenire presidente del Modena, incoraggiò il figlio Francesco ad entrare come amministratore nel club canarino.