Modena sfida Pisa: Derby decisivo per la salvezza e la gloria di Inzaghi

L’asticella si alza ulteriormente. Ed è destinata a crescere ancora, da qui a sette giorni. Anzitutto, buon compleanno, Modena. L’incrocio con il passato (Davide Vaira, uno di quelli che un pezzettino di storia canarina l’ha scritta) cade proprio nel giorno delle 113 candeline del club, festeggiato ampiamente nel corso della settimana con la prima pietra de ’Il Nido’. Regalo niente male per il presente e per il futuro. La strada parallela porta, invece, a Pisa. Derby di torri, potremmo dire. Seppur le ambizioni siano nettamente differenti, il Modena arriva in Toscana per sorprendere e chiudere, chissà, i giochi salvezza in attesa della definitiva aritmetica. L’avversario è il secondo, migliore, della categoria. Pippo Inzaghi sta per farlo di nuovo, dopo aver portato alla gloria Venezia e Benevento e farlo a Pisa vorrebbe dire diventare eterno, a 30 anni dall’ultima volta.

Mandelli non recupera Dellavalle (nemmeno Beyuku), notizia che spinge a pensare ad una riproposizione del sistema tattico visto con il Catanzaro, anche per rafforzare la marcatura su Tramoni. Uomo chiave, Luca Magnino, nel doppio ruolo di braccetto di destra e centrocampista a seconda delle fasi, con Di Pardo sulla stessa catena ben collaudata al Braglia. Dall’altra parte, squalificato Cotali, chance per Idrissi il quale avrà un cliente scomodossimo come Touré, uno di quei giocatori capaci di alzare i giri del motore del Pisa con la sua atleticità. Gerli e Santoro la diga, uomo contro uomo con Piccinini e Marin. Palumbo e Caso sulla trequarti, davanti a loro tocca riflettere per bene. Gliozzi è l’ex di giornata e pare in netta ripresa, ma quanta voglia avrà Mandelli di far accomodare Pedro in panchina? In vantaggio è il numero 9. Sicuramente non mancheranno le alternative visto che pure Defrel è recuperato e regolarmente convocato. Ambiente rovente, Cetilar Arena quasi tutta esaurita per uno dei primi appuntamenti con la storia per il Pisa. Modena un pelo più tranquillo ma non troppo. Con il derby del 12 aprile all’orizzonte. Se si molla la presa ora, si rischia di nuovo. Serve il carattere visto con il Catanzaro.

In foto: il gol di Caso decisivo nel successo dell’andata.

Alessandro Troncone