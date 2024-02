Modesto sorride. Derby alla baby Atalanta. Diao punisce l’AlbinoLeffe

ZANICA (Bergamo)

Seconda sconfitta consecutiva per l’Albinoleffe che perde, di misura, in casa nel derby con l’Atalanta Under 23. Buona la gara dei nerazzurri di Modesto che trovano in Diao il giocatore decisivo e riscoprono l’ebrezza dei tre punti, a differenza dell’Albinoleffe che perde ancora e ora si ritrova ora a due lunghezze di distanza dai playoff, ma con un discreto margine di cinque punti sui playout. La baby Dea ha sostanzialmente meritato il successo essendosi avvicinata di piu al gol. Due volte, infatti, Marietta ha dovuto salvare il risultato: prima su una zuccata di Jimenez, poi su un tentativo di Capone che ha provato un pallonetto sventato dal portiere. L’AlbinoLeffe ci ha provato con Longo e Zoma, ma senza esito. Il gol nerazzurro è arrivato nel periodo di maggior pressione degli ospiti, al 28’ del secondo tempo, quando Diao ha preso palla, è entrato in area e ha concluso insaccando, nonostante l’estremo tentativo di Borghini sulla linea. La reazione Celeste ha portato ad un tentativo di Milesi di testa e ad un possibile rigore per un fallo di Ceresoli su Arrighini. Ma l’arbitro non lo ha considera tale. In sostanza successo meritato degli ospiti contro un AlbinoLeffe sottotono e certo ben distante dalla prova offerta due settimane fa contro la capolista Mantova. L’Atalanta sale a quota 41 punti in piena zona playoff, a +11 dall’undicesimo posto occupato proprio dall’Albinoleffe.

AlbinoLeffe-Atalanta U23 0-1 (0-0)

Marcatore: 28’ st Diao.