Monachello delizia e croce. Lumezzane, pari agrodolce

di Luca Marinoni

Il Lumezzane sbaglia la prova del nove, manca la terza vittoria consecutiva e conquista un pareggio dolce-amaro in casa di un Caldiero affamato di punti. Sul ristretto campo del “Gavagnin-Nocini” di Verona gli scaligeri partono con grande decisione e dopo solo 6’ Zerbato, in scivolata, manda la palla sul palo e sulla respinta il tentativo di Marras viene deviato in corner da Carnelos, all’esordio stagionale. Il primo quarto d’ora vede spingere con decisione la matricola allenata da Cristian Soave, ex tecnico di Desenzano e Breno, ma i rossoblù, nonostante una difesa inedita per le contemporanee assenze di Dalmazzi, Filigheddu e dell’acciaccato Pogliano, ha il merito chiudere bene tutti gli spazi e mantenere inviolata la propria porta. La formazione di Franzini conferma il suo buon momento al primo affondo e al 20’ Malotti lancia una veloce ripartenza. La sfera giunge a Ferro, che pennella al centro dove Monachello anticipa tutti e ribadisce in rete. Il vantaggio trasmette ulteriore carica e convinzione ai valgobbini. Tenkorang impegna in due occasioni Giacomel, mentre al 28’ un tocco avventuroso di Molnar per poco non si trasforma nell’autogol più beffardo, ma il pallone sorvola la traversa.

Il secondo tempo riparte ancora nel segno del Lumezzane, ma la conclusione di Malotti si spegne sull’esterno della rete. Al 10’ arriva l’episodio che cambia il copione della gara e Baldani affonda sulla fascia sinistra e serve al centro Marras che insacca la rete dell’1-1. Il pareggio non sta bene alla squadra di Franzini che si riporta subito in avanti e al 17’ ottiene un calcio di rigore per un tocco di Baldani col braccio. Sul dischetto si porta Monachello, ma Giacomel respinge. Lo scampato pericolo offre nuovo slancio ai gialloverdi, che tentano il sorpasso con Zerbato e Fasan, ma Carnelos è attento. I padroni di casa, però, insistono e al 36’ un errore della difesa ospite costringe Carnelos ad atterrare Fasan per un rigore che viene trasformato dall’ex monteclarense Filiciotto. La replica dei valgobbini non si fa attendere e al 43’ arriva il pareggio di Piga che firma il 2-2 definitivo.