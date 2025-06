Mondiale per Club, la guida completa: quando giocano Inter e Juve, calendario e tv

Roma, 12 giugno 2025 – Mancano circa 48 ore al via del primo Mondiale per Club Fifa a 32 squadre. Inter e Juventus saranno le rappresentanti della Serie A in questo nuovo prestigioso torneo, che avrà la durata di un mese e si disputerà negli Stati Uniti. Il match che battezzerà l'inizio della competizione si disputerà sabato 14 giugno, presso l'Hard Rock Stadium di Miami, tra l'Al Ahly e l'Inter Miami di Lionel Messi. Per noi italiani, tuttavia, il fischio d'inizio avverrà alle ore 2 del mattino di domenica 15, per via del fuso orario tra la città della Florida e il Bel Paese. L'Inter del neo-allenatore Christian Chivu scenderà in campo martedì 17 a Los Angeles contro il Monterrey, mentre la Juventus del confermato Igor Tudor se la vedrà contro l'Al Ain il giorno dopo a Washington. L'atto finale del torneo è previsto per il 13 luglio a New York.

Il trofeo del Mondiale per club

I gironi del Mondiale per Club

La competizione vedrà impegnate 32 squadre provenienti da tutto il mondo, suddivise inizialmente in otto gironi da quattro club ciascuno. Di ogni girone passeranno il turno le prime due classificate, che andranno poi ad affrontarsi nella fase ad eliminazione diretta che scatterà dagli ottavi di finale. A differenza di tornei come la Champions League, in questo caso ogni turno di eliminazione diretta si giocherà in gara secca e non andata e ritorno, come accade normalmente nel Mondiale per nazionali. A seguire la lista dei gironi: l'Inter fa parte del Gruppo E e la Juventus del Gruppo G. Gruppo A: Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras, Porto. Gruppo B: Atletico Madrid, Botafogo, PSG, Seattle Sounders. Gruppo C: Auckland City, Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors. Gruppo D: Chelsea, Esperance, Flamengo, Leon. Gruppo E: Inter, Monterrey, River Plate, Urawa Reds. Gruppo F: Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi, Ulsan Hyundai. Gruppo G: Al-Ain, Juventus, Manchester City, Wydad AC. Gruppo H: Al Hilal, Pachuca, Real Madrid, RB Salzburg.

Le partite di Inter e Juventus

Inter-Monterrey: 17 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 18 giugno) a Los Angeles. Inter-Urawa Red Diamonds: 21 giugno ore 12 locali (ore 21 italiane) a Seattle. Inter-River Plate: 25 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 26 giugno) a Seattle. Al Ain-Juventus: 18 giugno ore 21 locali (ore 3 italiane del 19 giugno) a Washington. Juventus-Wydad Casablanca: 22 giugno ore 12 locali (ore 18 italiane) a Philadelphia. Juventus-Manchester City: 26 giugno ore 15 locali (ore 21 italiane) a Orlando.

Il calendario della fase a gironi

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia Los Angeles FC - Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Il calendario della fase a eliminazione diretta

27 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite) 28 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite) 29 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite) 30 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite) 3 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite) 4 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite) 7 luglio 2025 – semifinale 8 luglio 2025 – semifinale 13 luglio 2025 - finale

Gli stadi del Mondiale per Club

Tutto il torneo si disputerà negli stadi degli Stati Uniti d'America, per la precisione in undici città diverse e in dodici impianti. L'unica località ad ospitare due stadi differenti nei quali si scenderà in campo è Orlando, nella cornice del Camping World Stadium e dell'Inter&Co Stadium. Le altre strutture sono il Rose Bowl di Los Angeles, il MetLife Stadium di New York, il Geodis Park di Nashville, il Bank of America Stadium di Charlotte, il Mercedes Benz Stadium di Atlanta, il Lincoln Financial Field di Philadelphia, il Lumen Field di Seattle, il Tql Stadium di Cincinnati, l'Audi Field di Washington e l'Hard Rock Stadium di Miami.

Dove vedere il Mondiale per Club

La manifestazione verrà trasmessa in tutte le sue 63 partite sulla piattaforma di Dazn, usufruibile gratuitamente per questa competizione. Mediaset trasmetterà alcune partite in chiaro e gratis, sia in tv su Canale 5 e Italia 1, che sui propri canali streaming come Mediaset Infinity. Queste saranno le sfide trasmesse dalla emittente: 15 giugno: ore 2 Inter Miami-Ah Ahly (Italia 1) 15 giugno: ore 21 Psg-Atletico Madrid (Italia 1) 16 giugno: ore 21 Chelsea-Los Angeles Fc (Italia 1) 17 giugno: ore 18 Fluminense-Borussia Dortmund (Italia 1) 18 giugno: ore 3 Monterrey-Inter (Differita Italia 1 ore 21) 19 giugno: ore 3 Juventus-Al Ain (Italia 1) 19 giugno: ore 21 Inter Miami-Porto (Italia 1) 20 giugno: ore 21 Flamengo-Chelsea (Italia 1) 21 giugno: ore 21 Inter-Urawa (Canale 5) 22 giugno: ore 18 Juventus-Wydad Casablanca (Italia 1) 23 giugno: ore 21 Atletico Madrid-Botafogo (Italia 1) 24 giugno: ore 21 Benfica Bayern Monaco (Italia 1) 26 giugno: ore 3 Inter-River Plate (Italia 1) 26 giugno: ore 21 Juventus-Manchester City (Canale 5)